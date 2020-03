Cosa è successo oggi nel mondo oltre al Coronavirus

Notizie dal mondo oltre al Coronavirus: cosa è successo il 5 marzo?

FRANCIA – Deragliato treno Tgv Strasburgo-Parigi: 21 feriti, uno gravissimo. Una ventina di persone sono rimaste ferite, di cui una in modo gravissimo, dopo che il treno Tgv Strasburgo-Parigi è deragliato in Francia. Lo ha riferito in un comunicato la prefettura del Basso Reno. A bordo del convoglio c’erano 348 passeggeri. A deragliare è stata la motrice del treno. L’incidente è avvenuto nei pressi della cittadina di Ingenheim, una trentina di chilometri a nord di Strasburgo (qui i dettagli).

SIRIA – Putin annuncia accordo con la Turchia su Idlib. Il presidente russo, Vladimir Putin, ha annunciato oggi, giovedì 5 marzo, di aver “raggiunto un accordo” con il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, sulla provincia di Idlib in Siria. L’accordo arriva dopo un colloquio a Mosca durato oltre cinque ore. Si tratta di “un accordo di cessate il fuoco a Idlib dalla mezzanotte” e che “sarà monitorato dalle forze turche” (la notizia completa).

EGITTO – Direttore Eipr a TPI: “Patrick Zaky trasferito nel carcere di massima sicurezza Tora”. Lo studente egiziano dell’università di Bologna arrestato al Cairo lo scorso 8 febbraio, è stato nuovamente trasferito in un’altra struttura carceraria d’Egitto. A dare conferma della notizia a TPI è il direttore della Ong Eipr (Egyptian iniative for personal rights), Abdel Razek Gasser, che spiega: “Patrick è stato trasferito nel complesso carcerario di Tora, non sappiamo in quale settore ma sappiamo che ha lasciato oggi il carcere di Mansoura” (qui i dettagli).

USA 2020 – Elizabeth Warren si ritira dalla corsa alla Casa Bianca. Dopo il ritiro di Bloomberg, anche Elizabeth Warren sospende la sua campagna per le primarie dem, ritirandosi di fatto dalla corsa per le presidenziali 2020. La senatrice del Massachusetts, farà oggi, giovedì 5 marzo, il suo annuncio dopo i risultati deludenti del Supertuesday, l’appuntamento elettorale con le primarie dem che si sono tenute questa notte in contemporanea in 14 Stati Usa, in cui non aveva vinto in nessuno Stato, arrivando addirittura terza nel suo. La notizia è stata anticipata dai media americani (tutte le info).

MIGRANTI IN GRECI – “A Chios la gente è esasperata, qualcuno ci ha persino bruciato le scorte per i rifugiati”. Elena Depi De Piccoli è una volontaria di Stay Human che opera a Chios da agosto 2019. Con lei TPI ha ricostruito sia cosa è successo nel periodo antecedente all’apertura dei confini tra Turchia e Grecia, sia quali sono state le conseguenze della scelta del “sultano” (la notizia completa).

Se siete comunque interessati a informarvi sul Coronavirus, trovate qui diretta di TPI con le ultime news.

