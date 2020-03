Francia, deragliato treno Tgv Strasburgo-Parigi: 21 feriti, uno gravissimo

Una ventina di persone sono rimaste ferite, di cui una in modo gravissimo, dopo che il treno Tgv Strasburgo-Parigi è deragliato in Francia. Lo ha riferito in un comunicato la prefettura del Basso Reno. A bordo del convoglio c’erano 348 passeggeri. A deragliare è stata la motrice del treno. L’incidente è avvenuto nei pressi della cittadina di Ingenheim, una trentina di chilometri a nord di Strasburgo.

Secondo quanto riferito dalla Sncf, nel deragliamento il macchinista è rimasto “gravemente ferito” ed è stato trasferito in elicottero in ospedale. L’incidente, ha aggiunto la società ferroviaria, è stato causato dal crollo di un terrapieno. Altre 20 persone sono rimaste ferite ma in maniera non grave.

Leggi anche:

Il treno deragliato a Lodi e la strage infinita dei morti sul lavoro: 7mila vittime in 10 anni (di G. Cavali)

Potrebbero interessarti Coronavirus, l’Oms avverte: “Attenzione alle banconote, sono un veicolo di contagio” Il primo caso di coronavirus in Europa rilevato in Germania il 24 gennaio Coronavirus: italiano positivo in Russia, 3 stati Usa dichiarano stato di emergenza