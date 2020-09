Germania, cinque bambini trovati morti in una casa a Solingen

Cinque bambini di 1,2,3,6 e 8 anni sono stati trovati morti in una casa all’interno di un condominio a Solingen, nel land del Nordreno-Vestfalia, in Germania. “Le indagini sono in corso – ha dichiarato il portavoce della polizia di Wupperthal – e non posso aggiungere nulla. I corpi senza vita sono stati rinvenuti in una casa privata in Hasselstrasse a Solingen”.

Secondo quanto riportato dalla Bild, le indagini si stanno concentrando sul ruolo della madre dei cinque bambini: una ragazza di 27 anni che, stando ai primi rilievi, avrebbe ucciso i ragazzini per poi gettarsi sotto un treno della metropolitana. La donna, tuttavia, non è morta: attualmente è ferita, in gravi condizioni. Dopo la strage, la 27enne avrebbe anche telefonato alla madre, per informarla di ciò che aveva fatto. Poi le ha detto che avrebbe tentato il suicidio insieme al sesto figlio, di 11 anni, a quanto pare rimasto per fortuna illeso.

