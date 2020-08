Elezioni Usa, Trump: “La scelta è tra il sogno americano e il socialismo”

Con la quarta e ultima giornata si è chiusa la convention repubblicana negli Usa in vista delle elezioni presidenziali del 3 novembre 2020: sul palco del South Lawn, il prato a sud della Casa Bianca, è salito il presidente Donald Trump che, in un discorso di oltre un’ora, ha trovato il modo di rivendicare quanto è stato fatto in questi quattro anni e di attaccare i democratici, su tutti il candidato Joe Biden. “Queste sono le elezioni più importanti della storia del nostro Paese – ha dichiarato il tycoon davanti ai circa 1.900 ospiti, tutti sprovvisti di mascherina e senza l’ombra del distanziamento sociale – e voi dovete decidere tra sogno americano e agenda socialista”. La scelta degli elettori americani, ha precisato Trump, sarà “fra due opposte visioni del mondo”.

“Joe Biden – ha continuato Trump – ha chiamato l’America un luogo d’ingiustizia politica: come sperano di guidare il Paese, quando in realtà lo vogliono abbattere? E poi, l’agenda di Joe Biden è Made in China. La mia è completamente americana”. Il candidato democratico è stato definito “il cavallo di Troia della sinistra più estrema”. “Col vostro voto – ha detto Trump rivolgendosi alla platea – sceglierete se proteggeremo le leggi o daremo carta bianca agli anarchici violenti, gli agitatori, i criminali che minacciano i nostri cittadini”.

Il leader repubblicano ha voluto rispondere ai democratici, che nei quattro giorni della loro convention – complici gli scontri di questi giorni tra polizia e manifestanti del Black Lives Matter dopo la sparatoria che ha coinvolto l’afroamericano Jacob Blake in Wisconsin – hanno ritratto un’America violenta, fuori controllo e pericolosa. “Non viviamo in un Paese ammantato di buio, siamo la torcia del mondo”, ha affermato Trump più volte durante il suo discorso. “Accetto la nomination con speranza e ottimismo – ha aggiunto – e sono pronto ad accogliere tutti, democratici, indipendenti, chiunque vorrà condividere i nostri valori”.

Poi, Trump ha parlato del suo programma: “Creerò dieci milioni di posti di lavoro nei prossimi dieci mesi, taglierò le tasse, ripristinerò la legalità nelle città sconvolte dalle proteste”. Ma soprattutto: “Entro la fine dell’anno vi darà un vaccino anti-Covid”. Una promessa, questa, già ribadita ieri dal suo vice, Mike Pence. Prima del Coronavirus, ha detto infatti il presidente Usa, le cose in America andavano bene: “Abbiamo portato l’economia ai livelli più alti della Storia”. E oggi l’economia può tornare a volare “solo se verrò rieletto”, ha chiosato.

