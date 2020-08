Wisconsin, un morto e due feriti nelle proteste per il ferimento di Jacob Blake

Una persona è rimasta uccisa e due ferite durante le proteste esplose a Kenosha, in Wisconsin, dopo il ferimento di Jacob Blake, l’afroamericano colpito alle spalle a colpi di arma da fuoco dalla polizia e rimasto paralizzato. Secondo quanto denunciato dalla famiglia, Blake “è paralizzato dalla vita in giù” e potrebbe perdere per sempre l’uso delle gambe. “Sarà sottoposto a un intervento chirurgico per cercare di riparare i danni ai nervi”, ha spiegato un suo cugino.

La madre del 29enne afroamericano, Julia Jackson, ha lanciato intanto un appello ai manifestanti affinché protestino pacificamente, a tre mesi dalle violente manifestazioni che hanno scosso il Paese per l’afroamericano John Floyd, ucciso durante l’arresto in Minnesota. “Se Jacob sapesse che violenza e distruzione sta vivendo ora Kenosha, sarebbe molto dispiaciuto”, ha detto la donna. Ma il governatore del Wisconsin, Tony Evers, ha dichiarato lo stato di emergenza dopo la notte di scontri tra protestanti e polizia.

