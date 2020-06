Il sindaco di New York: “Mia figlia arrestata nelle proteste, sono orgoglioso di lei”

C’è anche la figlia del sindaco di New York Bill De Blasio tra le persone arrestate durante le manifestazioni di questa notte per la morte di George Floyd, il cittadino afroamericano ucciso durante un fermo della polizia a Minneapolis, in Minnesota. Chiara, 25 anni, è stata arrestata mentre era a manifestare.

“Amo profondamente mia figlia. La rispetto”, ha commentato Bill De Blasio alla Cnn, “è un essere umano così buono. Lei vuole soltanto fare qualcosa di buono nel mondo, vuole vedere un mondo migliore e pacifico. Sono orgoglioso di lei, perché ci tiene tanto da essere disposta ad andare là fuori a fare qualcosa”. La ragazza faceva parte di un assembramento non autorizzato vicino a Greenwich Village, tra la 12esima strada e Broadway, dove erano scoppiati alcuni tafferugli ed erano state bruciate auto delle forze di sicurezza. Poco dopo l’arresto, la 25enne è stata rilasciata.

Quando il sindaco di New York e la moglie hanno saputo dell’arresto, hanno chiesto a Chiara che spiegasse tutta la vicenda. “Mi ha raccontato la storia nei dettagli, stava agendo pacificamente”, ha detto De Blasio aggiungendo che crede che ciò che ha fatto la figlia sia stato compiuto nello spirito di una protesta pacifica e rispettosa. Finora le proteste scoppiate in diverse città Usa hanno provocato 6 morti, centinaia di feriti e circa 4mila arresti. In 42 città stato imposto il coprifuoco, mentre in 26 Stati è stato chiesto l’intervento della Guardia nazionale.

