Usa, proteste per la morte di George Floyd: ultime notizie

NEWS PROTESTE USA – Sesta notte consecutiva di proteste negli Usa dopo la morte di George Floyd, il 46enne afroamericano deceduto in circostanze sospette durante un controllo di polizia lo scorso 25 maggio a Minneapolis. Tantissimi i manifestanti che hanno violato il coprifuoco, imposto in moltissime città, per marciare e protestare. La rabbia dei cittadini non è più circoscritta a Minneapolis: in questi giorni, sono stati migliaia gli arresti nelle principali città del Paese. Violenze anche a Washington, nei pressi della Casa Bianca: almeno 50 i feriti tra gli uomini della sicurezza del presidente Donald Trump. Nel frattempo, è stata diffusa la notizia secondo cui Chiara De Blasio, la figlia del sindaco di New York, è stata arrestata sabato sera durante una protesta a Manhattan. E’ stata rilasciata poco dopo l’arresto. Ieri, la famiglia di Floyd ha chiesto che venga modificato il capo di accusa nei confronti di Derek Chauvin, il poliziotto arrestato: da omicidio di terzo grado per “disprezzo della vita”, con pena massima 25 anni, a omicidio premeditato. In questo caso la condanna prevede l’ergastolo.

MORTE GEORGE FLOYD, PROTESTE USA – DIRETTA

Arrestata la figlia del sindaco di New York – Nelle proteste a New York è stata fermata dalla polizia anche la figlia del sindaco Bill de Blasio, Chiara. Faceva parte di un assembramento non autorizzato vicino a Greenwich Village, tra la 12esima strada e Broadway, dove erano scoppiati alcuni tafferugli ed erano state bruciate auto delle forze di sicurezza. E’ stata rilasciata poco dopo l’arresto.

Il capo della polizia di Minneapolis: “E’ stata violazione dell’umanità” – “Per me, questa è stata una violazione dell’umanità. E’ stata la violazione di un giuramento che ha fatto la maggioranza degli uomini e delle donne che hanno deciso di indossare questa divisa. Questo è il contrario di ciò in cui crediamo, ed è stato assolutamente sbagliato. Punto”. Lo ha dichiarato il capo della polizia di Minneapolis, Medaria Arradondo, commentando la morte avvenuta una settimana fa di George Floyd, afroamericano di 46 anni, tenuto immobilizzato da un poliziotto, che per nove minuti con il ginocchio sul suo collo.

Capo della polizia si toglie il cappello davanti al fratello di Floyd – Si sono parlati per la prima volta, in diretta tv sulla Cnn, scatenando commozione: il fratello di George Floyd, Philonise, attraverso una reporter in servizio a Minneapolis, ha chiesto al capo della polizia, Medaria Arradondo, se riteneva giusto che anche gli altri tre agenti, presenti all’arresto che ha portato alla morte di Floyd, dovessero essere arrestati. L’ufficiale ha risposto che li “riteneva complici” allo stesso livello di Derek Chauvin, il poliziotto che ha tenuto per nove minuti il ginocchio premuto sul collo di Floyd, immobilizzato a terra. Il fratello ha approvato la risposta, ma è stato un gesto a scatenare la commozione generale: quando il capo della polizia, prima di rispondere alla domanda, si è tolto simbolicamente il cappello in segno di rispetto per la vittima, esprimendo il suo “profondo dolore” verso la famiglia. Nel riprendere il collegamento, con la voce rotta, la giornalista ha sottolineato il tributo del poliziotto, mentre il fratello di Floyd è scoppiato a piangere. In studio è calato il silenzio, fino a quando il conduttore, Dan Lemon, ha chiuso il collegamento, emotivamente provato. La scena è finita sui social, diventando virale.

Proteste a Miami, polizia prega con i manifestanti – ​Gli agenti di polizia della contea di Miami-Dade si sono uniti a Coral Gables ai manifestanti pacifici in una preghiera per George Floyd, l’afroamericano di 46 anni che è morto lunedì dopo essere stato arrestato a Minneapolis. Le immagini degli agenti di polizia in ginocchio mentre altri cittadini portavano cartelli con i messaggi “Black Lives Matter” e “Stop Police Brutality” sono diventate virali sui social media. “La polizia può mostrare il loro antirazzismo”, ha scritto il regista di documentari Maureen Gosling su Facebook, commentando una foto degli uomini in uniforme in ginocchio e a capo chino. Durante la manifestazione pacifica, i leader della contea e gli organizzatori della manifestazione si sono impegnati a tenere una discussione virtuale sulla questione, per ascoltare le preoccupazioni della comunità afroamericana nel sud della Florida, ha detto un portavoce della polizia al canale CBS 12.

Il bilancio degli scontri nella notte – Al coprifuoco, imposto in almeno 40 città con la Guardia nazionale intervenuta in 16 Stati oltre che nella capitale, i cittadini hanno risposto con il fuoco. Edifici, bidoni dell’immondizia, mezzi della polizia sono stati dati alla fiamme. A Lafayette Park di Washington, a pochi passi dalla residenza presidenziale, la folla ha acceso diversi grandi incendi. Polizia e militari hanno risposto con gas lacrimogeni, spray al pepe e granate stordenti. Le fiamme – subito estinte – hanno attinto anche l’ingresso della chiesa di ​St. John, nota come la chiesa dei presidenti perché frequentata dai capi di Stato, compreso Trump. A St. Paul un uomo è stato arrestato perché ha sfondato alla guida di un camion una transenna che proteggeva i manifestanti e ha rischiato di investirli. ​Nel sobborgo di Santa Monica a Los Angeles, sono stati segnalati saccheggi nei negozi di un famoso centro commerciale sulla spiaggia. Anche a Los Angeles è stato imposto il coprifuoco notturno. Ad Atlanta due agenti di polizia sono stati rimossi dopo aver usato il taser contro due studenti.

