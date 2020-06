George Floyd, spunta l’audio del 911: “Sono tutti seduti su di lui. Che succede?”

Il nuovo audio sulla morte di Floyd: “Ci sono poliziotti seduti su di lui”

Spunta nuovo materiale relativo alla morte di George Floyd, il 46enne afroamericano ucciso a Minneapolis il 25 maggio scorso durante l’arresto della polizia. Questa volta non si tratta di un video, ma di un audio rilasciato dalle autorità della città di Minneapolis e pubblicato dal sito di notizie statunitense BuzzFeed, relativo alla telefonata che la responsabile del 911 fece al supervisore della polizia di Minneapolis proprio mentre Floyd veniva bloccato al suolo da tre agenti. “Non ci capita di vedere spesso una dinamica simile, per questo ho pensato fosse meglio avvisarti”, dice l’operatrice all’uomo mentre guarda attraverso le telecamere i poliziotti sedersi sul corpo di Floyd.

“Può chiamarmi una spia se vuole, ma noi abbiamo le telecamere accese, gli agenti sono tutti seduti su quest’uomo, non so se avessero bisogno di te o meno, ma noi non abbiamo ricevuto nessuna segnalazione”, afferma. All’operatrice viene spiegato che la manovra è sostanzialmente prassi tra i poliziotti di Minneapolis. “Just a takedown“, “Solo un takedown”, dice il supervisore degli agenti dall’altra parte della cornetta. Ma la donna afferma di non averla vista così spesso, che in telecamera risulta “un po’ diversa” dal solito, e di aver pensato che fosse utile fare rapporto. La telefonata si conclude in modo cordiale, con il supervisore che promette di controllare cosa stia succedendo. Ma l’agente, probabilmente sottovalutando la pericolosità della situazione, arriva sul posto troppo tardi, 15 minuti dopo la chiamata – come riferisce il Minneapolis Star Tribune citando i registri del dipartimento di polizia – quando George Floyd è già in fin di vita.

John Elder, il responsabile della comunicazione della polizia di Minneapolis, ha rifiutato di rispondere alle domande di BuzzFeed in merito alla chiamata. I supervisori degli agenti di polizia come l’uomo contattato dal 911, che non è stato identificato, sono chiamati a segnalare i comportamenti scorretti da parte delle forze dell’ordine. E normalmente vengono avvisati quando la situazione richiede l’uso della forza (per questo l’operatrice dice all’agente: “Non so se avessero bisogno di te”). Ma la misura chiamata di takedown (quella applicata su George Floyd, che corrisponde al blocco di un uomo al suolo per non farlo muovere) non rientra tra quelle da segnalare. Qui l’audio pubblicato da BuzzFeed.

