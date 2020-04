Discorso Regina Elisabetta in streaming e diretta tv: dove vederlo | Coronavirus

L’emergenza Coronavirus che sta mettendo il ginocchio anche il Regno Unito ha spinto la Regina Elisabetta II ad annunciare che stasera, domenica 5 aprile 2020, alle 20 (le 21 in Italia) pronuncerà un discorso alla nazione: in questo articolo, vedremo dove vederlo in diretta tv e in streaming.

C’è grande attesa in Inghilterra (ma non solo) per il discorso della Regina, che secondo le anticipazioni sottolineerà l’importanza del ruolo che ogni singolo cittadino può svolgere nella battaglia contro il virus. Prima di stasera, solo in altre tre occasioni durante il suo lunghissimo regno (che va avanti dal 1952) la Regina aveva parlato alla Nazione, eccezion fatta per il messaggio di Natale: nel 1991, in occasione della Guerra del Golfo, nel 1997 per la morte della sua genera Lady Diana e nel 2002 nell’anniversario della morte di sua madre.

Ma dove vedere il discorso alla Nazione della Regina Elisabetta in diretta tv e in streaming? Vediamolo insieme.

Discorso Regina Elisabetta sul Coronavirus, dove vederlo in diretta tv

Il discorso della Regina Elisabetta è in programma stasera alle ore 20 locali (le 21 in Italia): il video-messaggio, registrato al castello di Windsor, è stato filmato da un singolo cameraman dotato di equipaggiamento protettivo, con tutto lo staff tecnico in un’altra stanza. Il discorso sarà trasmesso in tv su tutte le reti britanniche, australiane, canadesi e di tutto il Commonwealth.

In Italia, sarà possibile tuttavia seguire il discorso della Regina Elisabetta sul Coronavirus anche sulle reti all-news. Quindi, se volete vederlo in diretta tv, vi basterà sintonizzarvi su un canale tra SkyTG24 (50 del digitale terrestre), RaiNews24 (canale 48), TgCom24 (51).

Discorso Regina Elisabetta in streaming

Se non siete in casa (quasi impossibile, in questo periodo) o più probabilmente il televisore è occupato per altri componenti della vostra famiglia, non temete: il discorso della Regina Elisabetta sul Coronavirus è disponibile anche in streaming. Dove? Innanzitutto sul sito di SkyTg24, che permette anche di vedere in streaming la diretta dei tg che vanno in onda sul canale 50. Allo stesso modo, su RaiPlay, potete trovare la diretta di RaiNews24 e su Mediaset Play quella di TgCom24.

Ma non è finita qui: con alta probabilità, il discorso verrà trasmesso in streaming anche sui canali social della Famiglia Reale. Qui la loro pagina Facebook, qui quella Twitter, qui quella Instagram. L’appuntamento è alle 21 ora italiana.

