Covid: l’Ungheria proibisce agli anziani di entrare nei negozi dopo le undici

Per contrastare l’epidemia di Covid, l’Ungheria ha deciso di proibire l’ingresso agli anziani nei negozi dopo le 11 di mattina. È quanto riferisce l’agenzia di stampa Mti, secondo cui il governo presieduto da Victor Orban avrebbe deciso di dedicare orari speciali per la spesa degli ultrasessantacinquenni al fine di tutelarli dalla pandemia di Coronavirus. Gli over 65, infatti, potranno entrare nei negozi dalle 9 alle 11 nei giorni feriali e dalle 8 alle 10 nel fine settimana. Per tutti gli altri clienti, invece, vi sarà un divieto di ingresso nei suddetti orari in negozi di prodotti alimentari, farmacie e simili. Gli anziani, comunque, potranno uscire di casa a qualsiasi orario, ma vige la raccomandazione di evitare luoghi affollati.

Anche in Italia si è spesso discusso di introdurre orari dedicati alla spesa per gli anziani al fine di tutelarli dall’epidemia di Covid. Se a livello nazionale non sono state introdotte limitazioni, a livello locale qualcuno ha pensato di incentivare le persone più esposte alla pericolosità del Coronavirus a uscire solamente in determinati orari al fine di proteggerle, evitando di far incontrare loro possibili portatori del virus. È il caso del governatore della Liguria, Giovanni Toti, che, dopo aver commesso una gaffe proprio sugli anziani, ha chiesto ai negozianti “di applicare sconti negli orari insoliti, meno frequentati, per incentivare gli anziani ad uscire in quelle fasce orarie”.

