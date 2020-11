Giovanni Toti: “Ho chiesto ai negozianti di fare sconti agli anziani”

Toti: “Ho chiesto ai negozianti di fare sconti agli anziani”

Dopo lo scivolone sugli anziani “non indispensabili” contenuto nel suo controverso tweet, il governatore della Liguria Giovanni Toti ha chiesto ai negozianti della regione di effettuare sconti agli anziani. La finalità della misura sarebbe quella di garantire orari differenziati in cui i più fragili non incrociano i portatori del virus. Lo ha dichiarato ai microfoni di una trasmissione di Radio 2. “Sto chiedendo ai negozianti di applicare sconti negli orari insoliti, meno frequentati, per incentivare gli anziani ad uscire in quelle fasce orarie”, ha detto il Presidente ligure. Secondo Toti occorrono promozioni per convincere le persone più in là con l’età a non recarsi presso gli esercizi commerciali negli orari in cui possono trovarsi di fronte a un maggiore affollamento.

E nel corso della stessa intervista è tornato sul tweet condiviso domenica primo novembre proprio relativo agli over 70, che per il governatore dovrebbero subire in modo più incisivo le misure di isolamento per contenere il virus perché più fragili, ma anche non imprescindibili per il sistema produttivo. “Sono stato accusato di razzismo per un post scritto male, ma posso leggervi le età dei morti di oggi in Liguria. Non c’è un signore deceduto oggi che abbia meno di questa età”, ha detto.

