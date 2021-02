In Usa superati i 500mila morti per Coronavirus

Negli Usa il bilancio dei morti per il Coronavirus ha superato la soglia del mezzo milione, come rivelano i dati della Johns Hopkins University. I casi sono stati oltre 28 milioni dall’inizio della pandemia, con la California che risulta ad oggi lo stato che ha registrato più contagi: oltre 3,5 milioni da quando il Covid ha colpito anche l’America e più di 49mila decessi su una popolazione di 39 milioni di abitanti.

Seguono il Texas, il secondo stato più grande con 29 milioni di abitanti e oltre due milioni di persone contagiate da inizio pandemia, la Florida e lo stato di New York. Intanto prosegue la campagna vaccinale: dopo aver vaccinato personale sanitario, polizia, pompieri e lavoratori a contatto col pubblico, gli Stati Uniti hanno iniziato l’immunizzazione degli over 65 e dal 15 febbraio anche alle donne incinte e a chi ha malattie gravi o croniche può essere somministrato il siero.

Fino ad oggi quasi 42 milioni di cittadini – il 12,7 per cento – sono stati vaccinati con la prima dose, mentre sono 17 milioni coloro che hanno ricevuto anche la seconda. Secondo i calcoli, al ritmo attuale, servirebbero otto mesi per vaccinare il 75 per cento della popolazione. A Pasqua si dovrebbe arrivare al 20 per cento. Il presidente Biden ha promesso di vaccinare 100 milioni di persone entro la fine di aprile.

Usa, superati 500mila morti per Coronavirus: ieri la cerimonia di commemorazione

Ieri Joe Biden ha commemorato le vittime della pandemia con una cerimonia alla National Cathedral di Washington, e durante il suo intervento ha definito il dato di mezzo milioni di morti “straziante”. “Dobbiamo resistere dal diventare insensibili al dolore. Dobbiamo resistere nel ritenere la vita degli altri una statistica. Dobbiamo onorare i morti, ma ugualmente importante è occuparsi di chi continua a vivere, di chi è rimasto”, ha dichiarato.

Insieme alla first lady Jill Biden, alla vice presidente Kamala Harris ed al marito Doug Emhoff, Biden ha osservato un minuto di silenzio in ricordo delle vittime del Coronavirus fuori dalla Casa Bianca, dove erano state poste decine di candele.

