Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – Il numero dei contagi da Coronavirus nel mondo è arrivato a oltre 3milioni e 700mila casi, mentre le vittime sono quasi 265mila. I paesi col maggior numero di morti sono Stati Uniti, Regno Unito, Italia, Spagna e Francia. Qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia. Di seguito le ultime notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, venerdì 8 maggio 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 07.30 – Mes, la Commissione Ue non porrà condizioni a chi riceve i fondi – La Commissione europea non porrà condizioni a chi riceverà i fondi del Mes. Non ci sarà alcuna Troika. È scritto in un documento firmato dai commissari Gentiloni e Dombrovskis. La Commissione europea scende in campo nel dibattito, molto acceso in Italia, sulla condizionalità dei prestiti del Mes, il fondo salva-Stati europeo. E afferma che non ci saranno programmi di aggiustamento macroeconomico richiesti agli Stati che usufruiranno dei prestiti del Meccanismo europeo di stabilità. È quanto indica una serie di documenti che la Commissione europea ha inviato all’Eurogruppo e al Mes in vista della riunione di domani dell’Eurogruppo e in una lettera del vicepresidente della Commissione Valdis Dombrovskis e del responsabile dell’economia Paolo Gentiloni al presidente Eurogruppo Mario Centeno.

Ore 07.00 – Da lunedì la Francia riapre tutto – Tornano sui banchi quasi tutti gli alunni, riprendono l’attività 400 mila tra aziende e negozi. E tornerà la liberta di movimento senza certificazione. Dall’11 maggio in una Francia “divisa in due” prenderà avvio il graduale allentamento delle misure anti-coronavirus, con un percorso differenziato a seconda di dipartimenti ‘verdi’ e ‘rossi’. Li’ dove il Covid-19 circola ancora con insistenza e gli ospedali sono sotto stress, in primis l’Ile-de-France con la capitale Parigi, ma anche in Hauts-de-France, Grand Est e Bourgogne-Franche-Comte, saranno previste restrizioni; si tratta di 32 dipartimenti e quasi 27 milioni di abitanti. Discorso a parte per Mayotte, arcipelago d’oltremare, dove la riapertura e’ rinviata. Presentando l’atteso piano il primo ministro, Edouard Philippe, ha parlato di “una buona notizia per i francesi”, avvertendo pero’ che “non deve essere (visto) come il segno di un allentamento della nostra vigilanza”.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: COSA È SUCCESSO IERI

Disuguaglianza al contrario: il 90% delle vittime di Coronavirus nei Paesi più ricchi al mondo. Una ricerca pubblicata su The Lancet sottolinea che il virus ha colpito in maniera molto più significativa i Paesi ricchi rispetto a quelli in via di sviluppo. Leggi la notizia.

“Nessun controllo supplementare per chi usa il Mes” – I Paesi che decideranno di utilizzare il nuovo Mes sanitario non verranno sottoposti a “nessun controllo complementare”: è quanto stabilito dalla Commissione europea in una lettera inviata ai governi.

Usa: contagiato membro staff presidente Trump – Un membro della marina americana in servizio come addetto personale di Donald Trump è risultato positivo al Coronavirus. Lo riporta la Cnn, la quale sottolinea che il caso starebbe sollevando preoccupazioni alla Casa Bianca perché l’addetto ha lavorato a lungo a stretto contatto con il presidente degli Stati Uniti. La Casa Bianca, tuttavia, ha comunicato che sia Trump che il suo vice, Mike Pence, sono risultati negativi al test al quale si sottopongono settimanalmente.

Usa: contagiato membro staff presidente Trump – Un membro della marina americana in servizio come addetto personale di Donald Trump è risultato positivo al Coronavirus. Lo riporta la Cnn, la quale sottolinea che il caso starebbe sollevando preoccupazioni alla Casa Bianca perché l’addetto ha lavorato a lungo a stretto contatto con il presidente degli Stati Uniti. La Casa Bianca, tuttavia, ha comunicato che sia Trump che il suo vice, Mike Pence, sono risultati negativi al test al quale si sottopongono settimanalmente.

Svezia: superati i 3mila decessi – La Svezia ha superato i 3mila morti per Coronavirus. Lo hanno annunciato le autorità sanitarie precisando che nelle ultime 24 ore sono stati registrati 99 nuovi decessi per un totale di 3.040. Finora i contagi dall’inizio dell’epidemia nel Paese scandinavo, che ha fatto parlare di sé per aver adottato un lockdown soft rispetto agli altri Paesi, è di 24.623.

Brasile, positivo il portavoce del presidente Bolsonaro – Il portavoce del presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, è risultato positivo al Coronavirus. Lo ha reso noto il governo confermando l’ennesimo caso di contagio nell’entourage del presidente, che rifiuta di adottare le misure di distanziamento sociale.

Leggi anche: 1. “Certificati falsi e problemi di export: la giungla dietro i test rapidi” : a TPI parla un biotecnologo che li ha importati e venduti in Italia /2. Coronavirus: in arrivo il test rapido sulla saliva

3. Test sierologici anche nei privati e tamponi a domicilio in 24 ore: la svolta della Regione Lombardia nella lotta al Coronavirus/4. Già a ottobre i primi contagi di Coronavirus? Il sospetto sul caso dell’olimpionico Tagliariol

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

Potrebbero interessarti “Violentata da mio marito poche ore dopo il parto”, la drammatica testimonianza di Natasha La Grecia si prepara alle vacanze dal primo luglio: le regole per i turisti Disuguaglianza al contrario: il 90% delle vittime di Coronavirus nei paesi più ricchi