CORONAVIRUS, ULTIME NOTIZIE DAL MONDO – La pandemia di Coronavirus ha provocato ad oggi oltre 88 milioni di contagi e oltre 1,8 milioni di morti nel mondo. Tantissimi Paesi – Italia compresa (qui le ultime sul Covid dall’Italia) – hanno iniziato intanto la campagna vaccinale. Di seguito tutte le ultime notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, venerdì 8 gennaio 2021.

 

CORONAVIRUS, ULTIME NOTIZIE DAL MONDO: LA DIRETTA

Ore 07.00 – Record di morti negli Usa, quasi 4 mila in un giorno – Gli Stati Uniti hanno segnato un nuovo triste record con quasi 4 mila morti di covid in un solo giorno. Ne dà notizia la Johns Hopkins University. I decessi sono stati pari a 3.998, a fronte di 265.246 nuovi contagi.

Ore 06.00 – Regno Unito, test obbligatori su tutti gli arrivi dall’estero – Il Regno Unito introduce test obbligatori sul covid per tutti gli arrivi internazionali nel tentativo di frenare la diffusione di nuove varianti di virus. Lo ha annunciato il dipartimento dei Trasporti. A partire dall’inizio della prossima settimana, tutti i viaggiatori provenienti dall’estero saranno tenuti a presentare un test negativo fino a 72 ore prima della loro partenza. I passeggeri che non rispettano la norma dovranno pagare una multa di 500 sterline. “Con lo sviluppo di nuovi ceppi del virus a livello internazionale dobbiamo prendere ulteriori precauzioni”, ha detto il segretario ai Trasporti, Grant Shapps.”Insieme all’attuale periodo di autoisolamento obbligatorio per i passeggeri di ritorno dai Paesi ad alto rischio – ha aggiunto – i test pre-partenza forniranno un’ulteriore linea di difesa”.

CORONAVIRUS, ULTIME NOTIZIE DAL MONDO: COSA È SUCCESSO IERI

Francia, coprifuoco alle 20 prorogato al 20 gennaio – Il coprifuoco dalle 20 viene confermato in Francia fino al 20 gennaio: lo ha annunciato il primo ministro, Jean Castex, in una conferenza stampa. La chiusura serale era stata annunciata in un primo tempo per il periodo festivo. Castex ha annunciato anche che altri 10 dipartimenti in cui la circolazione del virus è particolarmente intensa potrebbero raggiungere gli altri che, da una settimana, anticipano il coprifuoco alle 18.

Vaccino Moderna potrebbe proteggere fino a 2 anni – Il vaccino sviluppato da Moderna e approvato dall’Ema nella giornata di ieri dovrebbe proteggere contro il Covid fino a due anni. Lo ha detto Ste’phane Bancel, l’amministratore delegato dell’azienda, precisando tuttavia che servono altri dati per una valutazione definitiva sulla durata. “Lo scenario da incubo descritto dai media in primavera sul rischio che i vaccini durassero solo un mese è escluso. Il decadimento degli anticorpi generati dal vaccino ha un andamento molto lento e quindi riteniamo che la protezione possa durare un paio d’anni”.

Cina, in capitale Hebei individuata una “variante russa” – Nella città cinese di Shijiazhuang, capitale della provincia dell’Hebei che è stata isolata per l’insorgenza di nuovi casi di Coronavirus, è stata individuata una variante del virus diversa rispetto a quella prevalente nel resto della Cina. Infatti, secondo quanto riferito dalla Cnbc, si tratterebbe di una variante simile ad una di quelle già registrate in Russia. A quanto si apprende, inoltre, la commissione Salute della provincia dell’Hebei avrebbe inviato 1000 medici e infermieri in soccorso alle autorità sanitarie locali.

Oms: “Europa deve fare di più, situazione allarmante” – L’Europa deve “fare di più, a fronte ad una “situazione allarmante” aggravata dalla circolazione di una nuova variante di Covid-19 rilevata inizialmente nel Regno Unito. È l’appello rivolto oggi dalla direzione generale dell’Oms. “Ci sono delle misure di base che tutti conosciamo e che devono essere intensificate per ridurre la trasmissione, ridurre il peso sui servizi sanitari e salvare vite”, ha esortato il direttore dell’Oms per l’Europa, Hans Kluge.

Il Giappone dichiara lo stato di emergenza nell’area di Tokyo – Il Giappone oggi dichiarerà lo stato di emergenza nell’area di Tokyo più tardi, a causa di un numero record di casi di Coronavirus nella capitale e in tutto il paese. Il primo ministro, Yoshihide Suga, ha subito pressioni dai suoi stessi esperti sanitari per agire in questa direzione, poiché il paese sta combattendo contro una terza ondata di infezioni molto grave. Tokyo ha riportato mercoledì un record di 1.591 nuove infezioni, mentre i casi a livello nazionale hanno superato i 6.000, massimo storico. Le misure, che entreranno in vigore venerdì fino al 7 febbraio, saranno meno rigorose dei blocchi visti in altri paesi e, a differenza del primo stato di emergenza giapponese in primavera, le scuole non saranno chiuse.

