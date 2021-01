CORONAVIRUS ITALIA, ULTIME NOTIZIE – Superate le 75mila vittime dall’inizio della pandemia nel nostro Paese. Oggi l’Italia ritorna in zona gialla dopo le restrizioni dell’Epifania, ma resta vietato lo spostamento tra Regioni. Qui tutte le notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito tutte le ultime news sul Coronavirus in Italia di oggi, venerdì 8 gennaio 2021, aggiornate in tempo reale.

CORONAVIRUS IN ITALIA: LA DIRETTA

Ore 07,00 – Nove regioni a rischio zona arancione: oggi la decisione – Sono almeno 9 le regioni italiane che dall’11 gennaio potrebbero cambiare fascia di rischio. Sono attesi per oggi gli esiti del monitoraggio dell’Istituto Superiore di Sanità. Preoccupa in particolare la situazione delle terapie intensive, oltre la soglia di allerta in diverse regioni, ovvero:

– Emilia Romagna (31%) – Friuli Venezia Giulia (35%) – Lazio (32%) – Lombardia (38%) – Marche (31%) – Piemonte (31%) – Provincia autonoma di Bolzano (35%) – Provincia autonoma di Trento (50%) – Puglia (33%) – Umbria (35%) – Veneto (37%).

Quanto invece all’indice Rt, questa è la situazione nelle regioni italiane più a rischio (coi nuovi parametri, la zona arancione scatta con Rt sopra 1, la zona rossa con Rt sopra 1,25):

– Emilia-Romagna: 1,05 – Lazio: Rt appena sotto 1 – Lombardia: Rt sopra 1 – Basilicata: Rt sopra 1 nel valore medio – Puglia: Rt sopra 1 nel valore medio – Marche: Rt sotto 1 nel valore medio – Veneto: Rt a 1,07 – Calabria: Rt sopra 1 – Liguria: Rt a 0,95 – Toscana, Friuli-Venezia Giulia, Molise e Campania: Rt sotto quota 1.

Stando a questi parametri, sono quindi almeno nove le regioni che dall’11 gennaio potrebbero cambiare fascia di rischio, ovvero: Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Basilicata, Puglia, Marche, Veneto, Calabria e Liguria.

CORONAVIRUS: COSA È SUCCESSO IERI IN ITALIA

Arcuri: “In meno una settimana vaccinati 339mila italiani” – “In meno di una settimana abbiamo vaccinato circa 339mila italiani”. Lo ha detto il Commissario per l’Emergenza, Domenico Arcuri.

Ore 18.38 – Vaccino: nel Lazio oltre 50mila dosi somministrate – “Aggiornamento delle ore 18: sono state 50.233 le dosi di vaccino anti Covid somministrate nel Lazio come risulta dall’Anagrafe Unica Vaccinale regionale”. Lo comunica l’Unità di Crisi COVID-19 della Regione Lazio.

Ore 17.48 – Vaccino Moderna, via libera dell’Aifa – Via libera dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), al vaccino anti-Covid dell’azienda americana Moderna, per l’autorizzazione all’immissione in commercio e all’utilizzo nell’ambito del Servizio sanitario nazionale. È il secondo in Italia dopo quello Pfizer-BionTech.

Ore 17.15 – Il bollettino della protezione civile – Secondo il bollettino di oggi, giovedì 7 gennaio, sul Coronavirus in Italia pubblicato dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile, sono 18.020 i nuovi casi, contro i 20.331 di ieri, e 414 i morti (ieri erano stati 548), a fronte di 121.275 tamponi effettuati (ieri erano stati 178.596). Il rapporto positivi-tamponi sale al 14,5% rispetto al giorno precedente. Qui il bollettino

Ore 16.54 – In Italia oltre 320mila vaccinazioni effettuate – L’Italia è seconda nell’Unione europea per le vaccinazioni realizzate, in rapporto alla popolazione, e seconda in Ue anche in valore assoluto. Il ritardo iniziale si sta gradualmente colmando. Con 322.943 somministrazioni, pari allo 0,53 per cento degli abitanti, il nostro Paese supera – nella classifica che contempla il rapporto con la popolazione – la Germania, ora allo 0,44 per cento con 367.331 dosi iniettate. La Germania resta prima in valore assoluto.

Ore 15.30 – 9 Regioni con soglia terapia intensiva oltre allerta – Torna ad aumentare il numero di Regioni che supera la soglia d’allerta per i posti occupati da pazienti Covid nei reparti di terapia intensiva. La media nazionale, secondo i dati diffusi dall’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, si assesta al 30%, ma 9 Regioni superano questa soglia, 3 in più rispetto alla settimana scorsa.

Ore 14.19 – Modena, all’ospedale di Baggiovara avanzano dosi di vaccino: operatori chiamano i parenti – Alcune dosi del vaccino anti-Covid sono state somministrate a figli e parenti dagli operatori del centro vaccinale, dopo che gli stessi avrebbero tentato invano di contattare professionisti della sanità. L’Ausl modenese ha avviato un’indagine. Leggi l’articolo completo.

Ore 13.33 – Spallanzani, 204 ricoverati, finora 1.693 dimessi – In questo momento sono ricoverati allo Spallanzani di Roma 204 pazienti positivi al tampone per la ricerca Sars-CoV-2. 33 pazienti sono ricoverati in Terapia Intensiva. I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali, sono a questa mattina 1.693. È quanto emerge dal bollettino di oggi dell’istituto.

Ore 11.40 – Il Covid può causare o far peggiorare disturbi mentali – Il virus SarsCov2, in alcune persone, può arrivare a scompaginare le connessioni nervose e far degenerare i neuroni, causando la comparsa o il peggioramento di malattie mentali, come depressione, psicosi, disturbo bipolare, disturbi cognitivi, disturbo ossessivo-compulsivo, post-traumatico da stress, epilessia. E’ la conclusione di uno studio italiano, pubblicato sulla rivista Translational Psychiatry da un gruppo di ricercatori guidati da Luca Steardo dell’Università Sapienza di Roma e Giustino Fortunato di Benevento.

Ore 10.13 – Vaccini, Zaia: “Primi in Italia, oggi li finiamo” – “Per quanto riguarda le vaccinazioni siamo primi in Italia: oggi li finiamo tutti”. Lo annuncia il Presidente del Veneto Luca Zaia. “Ora speriamo – aggiunge – in Moderna”.

Ore 09.47 – Salvini: “Per sanità Lombardia serve manager, Moratti garanzia” – Alla sanità della Regione Lombardia “serve un manager: una persona che ha fatto bene il sindaco di Milano e il ministro, dal mio punto di vista, è una garanzia”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, ad “Aria pulita” su 7 Gold, rispondendo a una domanda sulla sostituzione dell’attuale assessore alla Sanità della Regione Lombardia, Giulio Gallera, con Letizia Moratti.

Ore 07.00 – Da oggi in vigore la zona gialla rafforzata – Oggi e domani l’Italia è in zona gialla, anche se “rafforzata”. Fino al 15 gennaio 2021, infatti, resta è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori delle diverse Regioni o province autonome. Resta sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

Non ci si potrà spostare nelle seconde case ubicate in altra Regione o provincia autonoma. Spostamenti liberi, invece, all’interno della propria Regione, fermo restando l’obbligo della mascherina e del distanziamento. Capitolo scuola. Da oggi ripartono le scuole in presenza ma solo per i più piccoli, materne, elementari e medie tranne che in Campania, Puglia e Calabria. Gli studenti delle superiori riprenderanno con la didattica a distanza, solo in Alto Adige si va in aula.

Rimane il coprifuoco dalle 22 alle 5, se non per comprovati motivi di necessità e urgenza, salute o lavoro e con autocertificazione; nelle altre ore è possibile spostarsi senza autocertificazione. Bar e ristoranti possono riaprire ovunque ma fino alle 18, poi consentito solo asporto (fino alle 22) e domicilio. Tutti aperti anche i negozi, compresi i centri commerciali. Riaprono anche i circoli sportivi, ma è vietato l’uso degli spogliatoi. Restano chiuse, invece, piscine e palestre. Restano chiusi teatri, cinema, musei, mostre e sale bingo.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

