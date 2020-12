Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS, ULTIME NOTIZIE DAL MONDO – La pandemia di Covid 19 ha provocato oltre 66 milioni di casi e circa un milione e mezzo di morti nel mondo. Qui le ultime notizie sul Covid in Italia. Di seguito le notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, lunedì 7 dicembre 2020, aggiornate in tempo reale.

 

Ore 06.30 – Trump: “Rudy Giuliani è positivo” – Rudy Giuliani, l’ex sindaco di New York e avvocato personale del presidente americano, Donald Trump, è risultato positivo al Covid. Lo ha annunciato Trump in un tweet.

CORONAVIRUS, ULTIME NOTIZIE DAL MONDO: COSA È SUCCESSO IERI

Germania, la Baviera dichiara lo stato di catastrofe: lockdown più duro – La Baviera, che finora ha registrato il più alto numero di vittime in Germania, ha decretato lo stato di catastrofe, per coordinare meglio le misure contro il coronavirus, e ha annunciato che imporrà un lockdown più severo da mercoledì fino al 5 gennaio. Le persone potranno lasciare le loro case solo con una buona ragione, per esempio di andare al lavoro o a scuola, ha spiegato il premier Markus Soder; ci sarà un ‘alleggerimento’ delle norme per il Natale, ma nessuno per le celebrazioni di Capodanno. Nei distretti dove c’è un’incidenza settimanale di oltre 200 nuovi contagi per 100 mila abitanti ci sarà il coprifuoco tra le 21:00 alle 05:00 ora locale.

Rimane la regola che possono esserci incontri solo tra persone che appartengono a un massimo di due famiglie (intesa come famiglia le persone che vivono sotto lo stesso tetto); tale regola verrà sospesa, come previsto, tra il 23 e il 26 dicembre per la celebrazione del Natale, ma non per il nuovo anno. Martedì il ‘parlamentino’ regionale dovrà approvare le nuove regole, ma è prevista una netta maggioranza. La Germania, che è riuscita a tenere sotto controllo l’epidemia a marzo e aprile, ora sta affrontando una seconda ondata più mortale e ha imposto un ‘lockdown soft’ dall’inizio di novembre, chiudendo ristoranti e bar e limitando le riunioni pubbliche. I contagi quotidiani non aumentano più così bruscamente come prima, ma i numeri sono rimasti stagnanti a un livello elevato e mercoledì la Germania ha riportato il più alto numero di morti. Domenica, il numero di casi confermati è aumentato da 17.767 unità, arrivando a 1.171.323, secondo i dati dell’Istituto Robert Koch per le malattie infettive; mentre il bilancio delle vittime è aumentato di 255 unità a 18.772.

Governo Sud Corea annuncia nuove restrizioni – Il governo sudcoreano ha annunciato nuove restrizioni per prevenire una terza ondata della pandemia di coronavirus, dopo che il Paese ha registrato dati di contagi che non si vedevano da marzo: 631 casi nelle ultime 24 ore. Da martedì prossimo nell’area di Seul bisogna rispettare una distanza tra le persone di almeno 2,5 metri, sono vietatle le riunioni con più di 50 persone, resteranno chiuse le sale karaoke e le palestre e i ristoranti non potranno ricevere clienti dopo le 21.00. Le nuove restrizioni resteranno in vigore per tre settimane.

Regno Unito, entro anno 4 milioni dosi vaccino Pfizer/BioNTech – Il Regno Unito si aspetta di ricevere fino a 4 milioni di dosi del vaccino Pfizer-BioNTech entro la fine di dicembre. Lo ha detto a Sky News un dirigente del servizio sanitario (Nhs), Saffron Cordery.

Nuovo record in Russia: 29.039 casi in 24 ore; 457 morti – Nuovo record di casi giornalieri di Covid-19 in Russia: sono 29.039 le infezioni registrate nelle ultime 24 ore, per un totale di 2.460.770 dall’inizio della pandemia. Registrati anche altri 457 decessi legati alla malattia, per un totale di 43.141 vittime.

Vaccino a regina Elisabetta “nelle prossime settimane” – La regina Elisabetta, 94 anni, e il principe Filippo, 99 anni, saranno vaccinati contro il Coronavirus “nelle prossime settimane”. Lo riporta il Daily Mail, precisando che non è previsto per loro alcun trattamento preferenziale rispetto a tutti gli altri cittadini del Regno Unito dove è stata approvata la distribuzione del vaccino Pfizer-Biontech. Tutti i reali inglesi saranno vaccinati in base alla tempistica fissata in relazione all’età. Gli esperti ritengono che se la loro vaccinazione avvenisse pubblicamente, questo contribuirebbe a contrastare le scetticismo. Si parla di un possibile ruolo, in questo senso, anche per il principe Carlo e il principe William. Nel 1957, la regina Elisabetta aveva reso noto che i figli Carlo e Anna erano stati vaccinati contro la poliomielite per combattere la paura contro l’immunizzazione.

Argentina approva patrimoniale per finanziare sanità – L’Argentina ha approvato una tassa patrimoniale una tantum per raccogliere fondi per contribuire a pagare le forniture mediche e i pacchetti di aiuti finanziari durante la pandemia di Covid-19. La “tassa del milionario”, che colpisce le persone con un patrimonio di oltre 200 milioni di pesos (circa 2 milioni di euro), è passata al Senato con 42 voti a 26. Il Paese sudamericano ha registrato quasi 1,5 milioni di casi accertati e quasi 40.000 morti per il Covid-19.

In Brasile, altri 43.209 nuovi positivi e 664 morti – Il Brasile ha registrato oggi 43.209 nuovi positivi al Covid-19 e 664 morti. Dall’inizio dell’epidemia, i contagi accertati sono 6.577.177 e i morti sono finora 176.628. Il Brasile è al terzo posto dietro Usa e India quanto a diffusione della pandemia.

Usa, in regioni California scatta ordine “stare a casa” – Nel California del Sud e nella San Joaquin Valley dalla mezzanotte scatta l’ordine di stare a casa per il boom di ricoveri in terapia intensiva per il coronavirus. Il dipartimento della Sanità della California ha ordinato il mini lockdown in queste due regioni dalle 23:59 di sabato dopo che la capacità in terapia intensiva è scesa sotto il 15%, rispettivamente al 12,5% nella California del Sud e all’8,6% nella San Joaquin Valley. Dovranno restare chiusi i bar, le birrerie, i parrucchieri e i barbieri. Nei negozi la capacità dovrà essere ridotta al 20%. Ai governi locali è data la possibilità di imporre misure ancora più stringenti. In California sono stati registrati oltre 1,3 milioni di casi di Covid-19 e quasi 20.000 morti. Attualmente oltre 2.100 pazienti sono ricoverati in terapia intensiva.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

