CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – Sono oltre 6 milioni e mezzo i casi di Coronavirus nel mondo, mentre sono poco meno di 400mila le persone decedute. Qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia. Di seguito le ultime notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi sabato 6 giugno 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 07.00 – Bolsonaro minaccia il ritiro del Brasile dall’Oms – Il presidente Jair Bolsonaro minaccia di ritirare il Brasile dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), accusata di “faziosità ideologica”. La mossa è in linea con quella del presidente Donald Trump che ha annunciato il ritiro degli Usa dall’Oms, ritenuta troppo sbilanciata a favore della Cina nella risposta al crisi provocata dal coronavirus. “Il presidente degli Stati Uniti ha lasciato l’Oms e noi lo stiamo valutando – ha detto Bolsonaro parlando con i cronisti davanti al palazzo presidenziale – se l’Oms non lavorerà senza essere faziosa lasceremo anche noi”.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: COSA È SUCCESSO IERI

Turchia: quinto giorno sotto mille contagi – Il ministro della Salute turco ha reso noto che 18 persone hanno perso la vita nelle ultime 24 ore a causa del Coronavirus, che ha fatto registrare 930 nuovi casi, dopo i 988 di ieri e gli 8867, 786 e 827 registrati rispettivamente nei giorni precedenti di questa settimana. Un dato da sottolineare perché si tratta della prima volta da marzo che per 5 giorni consecutivi i contagi scendano sotto quota mille.

Oms: “Non è finita finché non scompare ovunque” – La lotta contro il Coronavirus sarà finita solo quando “non ci sarà più il virus da nessuna parte nel mondo”. Lo ha dichiarato la portavoce dell’Organizzazione mondiale della sanità Margaret Harris, confermando che ci sono stati dei contagi di ritorno in alcuni Paesi che hanno allentato il lockdown. “Ma non sto parlando dell’Europa” ha aggiunto la Harris. “Quando la chiusura e le misure di distanziamento vengono allentate, la gente qualche volta lo interpreta come ‘ok è passata’, ma non lo è. Non è finita finché non ci sarà più da nessuna parte nel mondo” ha sottolineato la portavoce dell’Oms.

Trump: “Presto belle sorprese su vaccino” – “Preso ci saranno delle belle sorprese sul vaccino contro il virus. Ci sono stati grandi progressi”. Lo ha dichiarato il presidente Usa Donald Trump parlando dal giardino della Casa Bianca della pandemia di Coronavirus.

Asse Italia – Spagna Conte e Sánchez scrivono a von der Leyen: “Riaprire le frontiere Ue al più presto” – Con una lettera firmata dai presidenti Giuseppe Conte e Pedro Sánchez, Italia e Spagna hanno chiesto alla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, di eliminare al più presto i controlli alle frontiere tra i Paesi dell’Ue. Con la speranza che ciò avvenga in maniera “coordinata, non discriminatoria e in base a criteri epidemiologici chiari e trasparenti”, magari stabiliti “dal Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie”. Italia e Spagna sono i due Paesi europei più colpiti dalla pandemia, ma anche quelli il cui turismo subirà i maggiori danni economici dalla chiusura delle frontiere. Per questo Conte e Sánchez spingono per la riapertura, considerando anche che l’Italia ha aperto quelle interne il 3 giugno scorso, la Spagna lo farà a fine mese.

La Francia verso una commissione d’inchiesta sul Covid – Il governo francese potrebbe presto annunciare “la creazione di una commissione d’inchiesta che visionerà in modo indipendente e collegiale la gestione della crisi” del Coronavirus. Lo rendono noto fonti vicine all’esecutivo. L’obiettivo è quello di “dare uno sguardo indipendente e trasparente sulla gestione delle crisi da parte dell’esecutivo e di avere un riscontro sulla sua dimensione sanitaria”, secondo la stessa fonte. “Non si tratta di una messa in discussione del controllo parlamentare” ma un’iniziativa “complementare”. L’Assemblea nazionale mercoledì ha ufficialmente avviato la sua commissione d’inchiesta sulla gestione dell’epidemia, grazie alla quale l’opposizione spera di individuare i “fallimenti” francesi. Il Senato ha inoltre pianificato la sua commissione d’inchiesta, che sarà istituita alla fine del mese, mentre una serie di sondaggi d’opinione ha dimostrato che un’ampia maggioranza di francesi giudica negativamente la gestione della crisi da parte del governo.

Coronavirus ultime notizie | Focolaio in Russia, chiusa una città del Nord – La città di Severodvinsk, nel Nord della Russia, famosa per la produzione di sottomarini nucleari, è stata messa in lockdown, con divieto di ingresso e di uscita, per i timori legati alla diffusione del Coronavirus. La notizia giunge mentre il Paese si avvicina ai 450mila casi di contagio. Il governatore della Regione di Arkhangelsk ha firmato un decreto per sigillare la città dove abitano circa 180mila persone a partire dal 6 giugno e fino a data da destinarsi.

Si teme una seconda ondata in Iran – In Iran è stato registrato un leggero calo nei casi di Coronavirus dopo il picco registrato ieri: nelle ultime 24 ore i nuovi contagi sono stati 2.886 contagi rispetto al record di 3.574 del giorno precedente. I dati fanno temere una nuova ondata dell’epidemia nel Paese che è stato tra i primi a essere colpiti in Medio Oriente e che di recente ha riaperto negozi, moschee, scuole e viaggi, insieme al confine con la Turchia.

Coronavirus ultime notizie | Impennata di contagi in Sudafrica – Continuano ad arrivare dati preoccupanti sulla diffusione del contagio da diversi Paesi. Si registra un’impennata di coronavirus in Sudafrica, il Paese africano più colpito, dove nelle ultime 24 ore sono stati registrati 3.267 contagi, portando il totale a 40.792, e 56 decessi per complessivi 848 morti. Questi numeri sono stati forniti dal ministero della Salute, precisando che più della metà dei nuovi casi sono nella regione del Capo Occidentale, dove le strutture sanitarie sono sotto pressione. Come riferito dall’Organizzazione Mondiale della Sanità in tutta l’Africa i contagi di Covid-19 hanno superato i 168mila, con un incremento di circa 6mila casi nelle ultime 24 ore, mentre i decessi sono 4.700.

Bill Gates: puntiamo a un miliardo di dosi di vaccino all’anno – “Stiamo capendo quali vaccini possiamo produrre in scala, e spero che saranno grandi numeri, perché la cooperazione che ho visto dalle aziende farmaceutiche, tipo mettere i loro impianti a disposizione per produrre i vaccini di altri, è senza precedenti. Il nostro fondo sarà chiave, perché farà l’approvvigionamento che i Paesi poveri non potrebbero fare da soli”. Lo afferma Bill Gates in un’intervista ad alcuni quotidiani internazionali tra cui la Stampa, in cui spiega che l’obiettivo, per evitare problemi di distribuzione, è arrivare a produrre “1 o 2 miliardi di dosi all’anno”. Qui la notizia completa

La circolazione in Europa – Libero transito in Germania e in Belgio dal 15 giugno verso tutti i Paesi europei. Per la stessa data, anche l’Olanda annuncia un alleggerimento delle raccomandazioni per i viaggiatori che si spostano nella Ue. Oltre all’Austria, anche Svizzera e Slovenia non riaprono i propri confini con l’Italia. Un periodo di isolamento di 14 giorni è richiesto anche a chi si reca nel Regno Unito.

Coronavirus ultime notizie | Brasile supera l’Italia per numero di decessi – Il Brasile supera l’Italia per numero di decessi a causa del Coronavirus, diventando il terzo Paese nella classifica mondiale. Le 1.473 morti nelle ultime 24 ore hanno aggravato il bilancio a 34.021 decessi su 614.941 contagi. In Italia i morti risultano 33.689 e i casi.

Messico, record di oltre mille morti in 24 ore – In Messico si è registrata la cifra record di 1.092 morti nelle ultime 24 ore per complicanze legate al Covid-19, portando a 11.729 il totale delle vittime. Lo ha reso noto il vice ministro della Sanità messicano Hugo Lopez-Gatell, aggiornando a 101.238 il totale dei contagi, con un aumento di 3.912 rispetto a ieri. Lopez-Gatell ha spiegato che in Messico è stato raggiunto il picco dell’infezione e che è necessario continuare ad adottare misure di precauzione. Questa settimana il Messico è entrato nella seconda fase di quella che ha definito una “nuova normalità”, con la graduale riapertura di alcuni settori considerati “fondamentali” per riattivare l’economia del Paese, come il settore delle costruzioni, dei trasporti e delle miniere.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

