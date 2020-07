Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – Sono quasi 11 milioni i casi di Coronavirus nel mondo, mentre le vittime hanno superato quota 520mila. Qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia. Di seguito le ultime notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, sabato 4 luglio 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 07.00 – Media Usa: “La fidanzata di Donald Trump Jr. è positiva” – Kimberly Guilfoyle, fidanzata del figlio primogenito di Donald Trump, Donald Junior, è positiva al coronavirus. Lo riporta TheHill precisando che Trump Junior è invece negativo. Guilfoyle, che lavora per la campagna del tycoon, non ha avuto recenti contatti con il presidente.

Ore 06.30 – Francia: Philippe indagato per le misure contro il Coronavirus – L’ex premier francese Edouard Philippe è indagato per la risposta alla pandemia del Coronavirus. Lo riporta la Bbc, segnalando che l’inchiesta avviata da un tribunale francese si concentra su tre figure di spicco, compreso l’ex premier che si è dimesso ieri nell’ambito di un rimpasto di governo deciso dal presidente francese Emmanuel Macron.

Ore 06.00 – Brasile: oltre 1,5 milioni di contagi e 63 mila morti – Il Brasile ha superato la soglia degli 1,5 milioni di casi confermati di coronavirus, secondo un aggiornamento del Consiglio nazionale dei segretari sanitari (Conass). Secondo l’agenzia, il bilancio dei decessi è a 63.174 e i contagi sono 1.539.081 in in tutto il Paese, con 1.290 morti e 42.223 casi registrati nelle ultime 24 ore. Lo riportano i media brasiliani.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: COSA È SUCCESSO IERI

Turchia, scuole riapriranno 31 agosto. L’anno scolastico 2020-2021 inizierà in Turchia il 31 agosto e terminerà il 18 giugno. A renderlo noto il ministero della Pubblica Istruzione ieri, con una circolare inviata nelle 81 province del Paese. Le scuole in Turchia sono state chiuse all’inizio di marzo nell’ambito delle misure prese per prevenire la diffusione del Coronavirus.

In Slovenia reintrodotta la quarantena. La Slovenia non aveva un numero di positivi così alto dallo scorso 16 aprile: 21 nuovi contagiati solo il 2 luglio di cui uno nella vicinissima Capodistria. Tanto è bastato per far scattare l’allarme e quindi far decidere al governo di Lubiana di reintrodurre la quarantena per alcuni paesi: Francia, Repubblica Ceca e la confinante Croazia, che ieri ha registrato 96 nuovi contagiati e due morti con nuovi timori. La quarantena sarà in vigore da sabato 4 luglio, per due settimane, nei confronti di quanti arrivano in Slovenia da questi tre paesi.

Coronavirus ultime notizie | Positivo e ricoverato ministro Esteri del Pakistan. Il ministro degli Esteri pakistano Shah Mahmood Qureshi conferma sul suo account ufficiale su Twitter di essere risultato positivo al test Covid-19. “Oggi pomeriggio – ha twittato – ho sentito una leggera febbre e sono stato immediatamente messo in quarantena a casa. Ora sono risultato positivo al test Covid 19. Per grazia di Allah, mi sento forte ed energico. Continuerò a svolgere i miei compiti da casa. Vi prego di tenermi nelle vostre preghiere”.

Regno Unito, padre di Johnson va in Grecia violando le misure – Dopo lo scandalo Cummings, un’altra grana piomba sul premier britannico, Boris Johnson: il padre, Stanley, è stato fotografato in Grecia, dove è volato contravvenendo alle misure anti-Coronavirus che sconsigliano ai cittadini britannici tutti i viaggi non-essenziali. Per aggirare il bando di Atene sui voli diretti provenienti dal Regno Unito, l’ex eurodeputato Tory 79enne è passato per la Bulgaria, circostanza nota grazie a foto e video che lui stesso ha condiviso sui social. Destinazione finale del viaggio è stata la penisola di Pelion, dove possiede una villa inerpicata sulle alture ma con piscina e a pochi passi dal mare.

Fauci: “Forse mutazione virus lo rende più contagioso” – Vi sono indizi crescenti che una specifica mutazione consenta al nuovo Coronavirus di essere più contagioso: lo ha detto il più importante esperto di malattie infettive degli Stati Uniti, l’immunologo Anthony Fauci. L’esperto ha spiegato che potrebbe essere emerso un ceppo più contagioso e diverso da quello visto in Cina. E proprio l’Italia, secondo il medico, potrebbe essere stata interessata dal diverso ceppo del Coronavirus rispetto a quello che ha avuto origina a Wuhan. La differenza principale tra i due, ha spiegato Fauci, è che la versione italiana passa da una persona all’altra in maniera più efficace, rendendo ancora più difficile il suo contenimento. “Sembra che il virus si replichi meglio e possa essere più trasmissibile” ha detto Fauci.

Ue autorizza Remdesivir per cura Covid – La Commissione europea ha rilasciato un’autorizzazione condizionata all’immissione in commercio del medicinale Remdesivir, il primo medicinale autorizzato a livello Ue per il trattamento contro il Covid-19. Tale autorizzazione, secondo una procedura accelerata, è subordinata a una raccomandazione dell’Agenzia europea per i medicinali, seguita da un’approvazione da parte degli Stati membri.

Il Regno Unito riapre i confini con 60 Paesi: c’è anche l’Italia – Dal 10 luglio, i turisti inglesi potranno tornare a fare le vacanze in Italia, Spagna, Francia e Germania senza doversi sottoporre alla quarantena una volta rientrati in patria. Lo ha annunciato il ministro dei Trasporti britannico, Grant Shapps, precisando che tra poche ore verrà resa nota la lista di 60 Paesi e territori verso i quali saranno revocate le misure restrittive di viaggio anti-Coronavirus.

Australia, sesso in quarantena: così è ripartita la nuova ondata – Potrebbe esserci una storia di sesso proibito in quarantena dietro la seconda ondata di Covid che ha colpito la città di Melbourne, in Australia, dove solo l’altroieri sono stati registrati 77 nuovi casi di Coronavirus, il picco più alto dal 31 marzo scorso. Numeri che hanno costretto circa 300mila residenti della Capitale dello Stato di Vittoria a rientrare in un sistema di rigido lockdown (Qui tutti i dettagli).

Florida, morto bambino di 11 anni per Covid – Il Coronavirus ha ucciso un bimbo d 11 anni in Florida. E’ la più giovane vittima del Covid-19 nello Stato del sole e il terzo minore. Per complicazioni legate al virus in Florida sono deceduti anche una 16enne e un 17enne.

Coronavirus ultime notizie | Usa, nuovo record: 53.069 casi in 24 ore – Nuovo record di contagi negli Usa con il 53.069 casi in 24 ore. Emerge dall’ultimo aggiornamento di Johns Hopkins University. Il totale delle infezioni negli Usa è salito a 2.735.339. I numero dei decessi è arrivato a 128.677, di cui 649 nella giornata di ieri. E’ il secondo giorno consecutivo di contagi record negli Stati Uniti alla vigilia del lungo weekend di festa per il 4 luglio.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

