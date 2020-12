Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS, ULTIME NOTIZIE DAL MONDO – Mentre i casi di Covid nel mondo hanno superato quota 80 milioni, l’Europa ha dato il via alle vaccinazioni. Qui le ultime sul Covid dall’Italia. Di seguito tutte le news dal mondo sul Coronavirus di oggi, lunedì 28 dicembre 2020.

 

Ore 07.00 – Nel Regno Unito 30.501 nuovi casi e 316 morti – Nelle ultime 24 ore il Regno Unito ha registrato altri 30.501 casi di coronavirus e 316 morti. Un bilancio che è destinato ad aumentare dal momento che Scozia e Irlanda del Nord non forniscono dati sull’epidemia durante il periodo natalizio.

Ore 06.30 – In Francia 8.822 nuovi casi e 173 morti – Nelle ultime 24 ore in Francia i morti per coronavirus sono stati 173 per un totale di 62.746 decessi dall’inizio dell’epidemia, mentre i nuovi casi sono stati 8.822, in forte rialzo rispetto a ieri.

Ore 06.00 – Libano, prime scorte di vaccino Pfizer a febbraio – Il Libano riceverà le prime scorte di vaccino Pfizer per il Covid a febbraio. Lo ha riferito il ministero della Salute, precisando che “copriranno il 15% della popolazione”. In seguito verranno raggiunti accordi per coprire un altro 20%, ha assicurato senza precisare di quale vaccino si tratti. Il Paese dei Cedri, con sei milioni di abitanti, ha registrato finora 171.662 casi di Covid e 1.394 morti.

Prima di Natale le autorità hanno allentato le misure restrittive, permettendo a bar e locali notturni di riaprire; una decisione che è stata duramente criticata dagli esperti che temono per la tenuta del sistema ospedaliero. Il Libano sta affrontando una delle peggiori crisi economico-finanziarie dalla guerra civile e l’epidemia di coronavirus ha peggiorato la situazione, resa ancora più difficile dalla potente esplosione che ha devastato questa estate il porto di Beirut e parte della città.

Vaccino AstraZeneca efficace al 95% – Il vaccino sviluppato da AstraZeneca e dall’Università di Oxford è “efficace al 95%”, come quelli già approvati di Pfizer e Moderna, “ed è in grado di eliminare al 100%” i sintomi gravi che portano ai ricoveri per Covid-19. Lo dice al Sunday Times Pascal Soriot, ad di AstraZeneca. Secondo i quotidiani britannici, il via libera delle autorità britanniche al vaccino arriverà “entro giovedì” mentre la sua distribuzione dovrebbe avvenire a partire dal 4 gennaio.

Coronavirus, ultime notizie: numero casi nel mondo supera gli 80 milioni – Il numero di casi di coronavirus nel mondo ha superato gli 80 milioni: il bilancio è della Johns Hopkins University (Jhu), che dall’inizio della pandemia tiene il bollettino. Il bilancio segnala anche 1,75 milioni di morti. Secondo la pagina web dell’università statunitense, il numero totale dei contagiati è di 80,355 milioni, con gli Stati Uniti in testa (18,985 mln di casi), seguito da India (10,187 mln), Brasile (7,465 mln), Russia (2,992 mln), Francia (2,607 mln) e Regno Unito (2,262 mln). Il numero dei decessi in tutto il mondo ha raggiunto quota 1,757 mln, con gli Stati Uniti in testa (331.916), Brasile (190.795), India (147.622), Messico (122.026) e Italia (71.620). I Paesi europei con il maggior numero di morti, dopo l’Italia, che è al quinto posto a livello mondiale, sono il Regno Unito al sesto (70.513), la Francia al settimo (62.694), la Russia al nono (53.539) e la Spagna al decimo

Gb, vaccino Oxford sarà somministrato dal 4 gennaio – Le autorità britanniche intendono avviare il 4 gennaio la somministrazione del vaccino per il Covid sviluppato dall’Università di Oxford. Lo ha riferito il Sunday Telegraph, precisando che il governo spera di poter distribuire il siero a 2 milioni di persone nelle successive due settimane, che si tratti di quello Pfizer o di quello AstraZeneca per il quale è atteso a giorni il via libera.

