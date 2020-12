Germania, per errore iniettate 5 dosi di vaccino Covid a testa a 8 sanitari

In Germania otto operatori sanitari di una casa di riposo hanno ricevuto per errore per errore 5 dosi del vaccino Covid-19 ciascuno, senza gravi conseguenze per la loro salute in questa fase, come riporta l’agenzia Reuters. Le sette donne e un uomo, di età compresa tra i 38 e i 54 anni, lavorano in una casa di riposo a Stralsund, nel circondario della Pomerania Anteriore-Rügen, nel Nord-Est del Paese.

Durante la sessione di vaccinazione di domenica, per errore sono state iniettate cinque dosi contemporaneamente, come ha spiegato l’amministratore del distretto sanitario in cui si trova l’istituto, Stefan Kerth, che ha assicurato che le persone sono state immediatamente informate dell’errore.

Quattro di loro sono stati ricoverati in ospedale per osservazione con lievi sintomi simil-influenzali, mentre gli altri quattro sono tornati a casa. “Sono profondamente dispiaciuto per questo incidente”, ha affermato l’amministratore che ha garantito che si è trattato di casi isolati.

Le autorità della Pomerania Anteriore-Rügen hanno ricordato che, in fase di sperimentazione, Biontech ha somministrato dosi maggiori di quanto attualmente previsto sui candidati, senza conseguenze gravi.

Gli operatori sanitari che lavorano nelle case di riposo in Germania, come anche in Italia, sono tra le persone che riceveranno in via prioritaria il vaccino BioNTech-Pfizer, somministrato in Germania da sabato 26 dicembre.

