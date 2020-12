Coronavirus Italia, le ultime notizie di oggi

CORONAVIRUS ITALIA, ULTIME NOTIZIE – Ieri l’Europa – Italia inclusa – ha dato il via alle vaccinazioni con il V-Day intanto i casi continuano a salire seppure in calo rispetto alle scorse settimane. Qui tutte le notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito tutte le ultime news sul Coronavirus in Italia di oggi, lunedì 28 dicembre 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 06.30 – Toti: “In Liguria questa settimana 16mila dosi vaccino” – “Quella che abbiamo vissuto è stata una giornata storica per l’Europa, per l’Italia e anche per la Liguria dove, all’Ospedale Policlinico San Martino e nella Rsa Villa Marta si sono svolte le prime vaccinazioni anti Covid-19. Dopo l’anno che abbiamo passato, vedere le prime persone vaccinate e, entro i prossimi 21 giorni, protette, grazie al richiamo del vaccino, da questa terribile malattia è qualcosa che ha emozionato tutti noi”. Così il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, ha commentato in diretta sulla sua pagina Facebook il Vaccine Day.

“Le operazioni – ha aggiunto Toti – si sono svolte senza alcun intoppo: i 320 vaccini, arrivati in questo caso già scongelati, sono stati somministrati ai nostri sanitari, a partire dalla coordinatrice infermieristica della Rianimazione, Gloria Capriata e, contemporaneamente, nella Rsa Villa Marta, a partire dalla signora Marisa, di 90 anni. Le prime dosi di vaccino sono infatti destinate alla popolazione target ovvero al personale sanitario, ai medici di medicina generale, ai pediatri, ai volontari delle pubbliche assistenze e alle Rsa, sia ospiti che personale: vogliamo mettere al sicuro i nostri ospedali, tutte le persone maggiormente esposte al virus e i nostri anziani nelle Rsa con il personale, anche per poter riaprire quanto prima queste strutture alle visite dei familiari”.

“Domani pomeriggio (oggi, ndr) è in programma una riunione tecnica sulle prossime fasi della vaccinazione: domani infatti partiranno 400mila dosi dagli stabilimenti belgi della Pfizer e 16mila dosi sono destinate alla Liguria, dove arriveranno la prossima settimana per essere distribuite in tutti i 14 centri individuati sul territorio per vaccinare anche il personale sanitario di quegli ospedali e tutta la popolazione target della Liguria”.

06.00 – In Sicilia 5.087 nuovi positivi in una settimana, -19,8% – Nella settimana appena conclusa i nuovi positivi in Sicilia sono 5.087, valore più basso del 19,8% rispetto alla settimana scorsa. I tamponi positivi sono pari al 10,5% dei tamponi effettuati nella settimana. Con riferimento ai casi testati, la percentuale di positivi nella settimana è pari al 17%, in diminuzione rispetto al 17,4% della settimana scorsa. Il numero degli attuali positivi è pari a 33167, 716 in meno rispetto alla settimana precedente. Riguardo a tutti i tamponi effettuati dall’inizio dei controlli, la percentuale di tamponi positivi sul totale dei tamponi effettuati è pari al 7,5%. I ricoverati sono 1.201, di cui 174 in terapia intensiva.

CORONAVIRUS: COSA È SUCCESSO IERI IN ITALIA

Arcuri, prossima settimana altre 470 mila dosi vaccino – “Io mi vaccinerò quando toccherà a me, nè un minuto prima nè un minuto dopo”. Lo ha detto il commissario straordinario all’emergenza Covid, Domenico Arcuri, a Rainews 24. “In Italia arriveranno dalla prossima settimana altri 470 mila vaccini”, ha aggiunto Arcuri.

Coronavirus Italia, V-day: le prime dosi di vaccino in Italia – Le prime 9.750 dosi destinate al Paese sono arrivate a Roma e ieri il farmaco prodotto dalla Pfizer-Biontech sarà somministrato a un’infermiera, a un operatore socio sanitario, a una ricercatrice e a due medici dell’ospedale Spallanzani. Arcuri: “E’ uno spiraglio di luce”. Il ministro della Salute Speranza ha invece dichiarato: “Primo passo ma la battaglia è lunga. Le zone rosse serviranno. Chi è scettico non viene dalle caverne, no a insulti e a battaglie ideologiche”. E sulla scuola: “Si riparte il 7 gennaio in presenza al 50 per cento, priorità al tracciamento”.

Allarme no-vax nelle Rsa – L’ultima paura delle case per anziani: “Il nostro personale non vuole vaccinarsi”. Record di contrari dal Piemonte al Lazio: ci sono casi in cui solo un operatore su dieci si è detto disponibile, e molti sono allineati sulle posizioni No-Vax

