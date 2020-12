Ultime 24 ore

I numeri della pandemia

Attualmente positivi: 575.221

Casi totali: 2.056.277

Decessi: 72.370

Guariti: 1.408.686

Secondo il bollettino di oggi, lunedì 28 dicembre, sul Coronavirus in Italia pubblicato dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile, sono 8.585 i nuovi casi, contro gli 8.913 di ieri, e 445 i morti (ieri erano stati 305), a fronte di 68.681 tamponi effettuati (ieri erano stati 59.879). Il rapporto postivi/tamponi è al 12,49 per cento, in calo rispetto al 14,88%% di ieri.

Le persone attualmente positive al Covid sono 575.221 (-6.539), 72.370 i morti (+445) e 1.408.686 i guariti (+14.675), per un totale di 2.056.277 casi (+8.585): questi i dati completi resi noti oggi nel bilancio sull’epidemia di Covid in Italia. Degli attualmente positivi, 23.932 (+361) sono ricoverati in ospedale, 2.565 (-15) necessitano di terapia intensiva, mentre 548.724 si trovano in isolamento domiciliare.

Diminuiscono leggermente i nuovi casi (8.585 contro i 8.913) anche se resta basso, così come avviene dopo ogni weekend, il numero di tamponi effettuato nell’ultimo giorno (68.681 contro i 59.879 di ieri). Aumenta, invece, il numero dei morti (445 contro i 305 di ieri).

Aumentano per il secondo giorno consecutivo i ricoveri ordinari (oggi +361, ieri il dato era di +259), mentre si conferma il decremento delle terapie intensive (-15 contro i -2 di ieri).

Per quanto riguarda le Regioni, quella che registra il maggior incremento di casi è il Veneto con 2.782 nuovi contagi, seguito dal Lazio con 966 e dall’Emilia-Romagna con 750.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI