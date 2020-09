Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – Sono oltre 31 milioni i casi di Coronavirus finora accertati nel mondo: la pandemia ha provocato fin qui più di 962mila morti. Qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia. Di seguito le ultime notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, venerdì 25 settembre 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 08,20 – Brasile, Carnevale di Rio posticipato a tempo indefinito – Il carnevale più famoso del mondo, quello di Rio de Janeiro, è stato posticipato a tempo indefinito a causa del Coronavirus. Lo hanno reso noto le autorità brasiliane. L’ultima volta che il Carnevale di Rio fu rinviato era il 1912. Era morto il ministro degli esteri Jose Maria da Silva Paranhos Junior, innamorato del Carnevale tanto da aver detto che “In Brasile esistono due cose davvero organizzate: il disordine e il Carnevale”. Quando morì, fu deciso un rinvio di due mesi. Che alla fine si tradusse in un festeggiamento doppio: in febbraio e in aprile. Rio de Janeiro è stato il secondo stato colpito più duramente in Brasile, dopo San Paolo, il polo industriale del Paese. Con 18.000 persone uccise finora, se Rio fosse uno Stato, avrebbe il secondo più alto tasso di mortalità al mondo da Covid-19, con 104 morti ogni 100.000 abitanti. Rio aveva già annunciato a luglio che quest’anno avrebbe annullato i famosi festeggiamenti di Capodanno sulla spiaggia di Copacabana.

Ore 07,10 – Cina, primi due contagi asintomatici dal 20 agosto – La Cina registra i primi due casi di contagio asintomatici sviluppatisi localmente in oltre un mese. Si tratta di due operai del porto di Qingdao, nella Cina orientale, responsabili delle operazioni di scarico di prodotti ittici surgelati: la presenza del virus nei due dipendenti portuali, riferisce la Commissione Sanitaria della città portuale cinese, è stata rilevata nella sera di ieri durante un controllo di routine. I due casi rappresentano i primi pazienti asintomatici rilevati in Cina dal 20 agosto scorso – conteggiati a parte rispetto al totale giornaliero dei contagi – mentre dal 15 agosto non si registrano nel Paese infezioni sintomatiche da Covid-19. Tutti i contatti stretti dei due operatori portuali che sono stati rintracciati sono risultati negativi al tampone e sono stati sottoposti a quarantena o a osservazione centralizzata. In totale sono stati anche raccolti 1.440 campioni ambientali e dei prodotti surgelati e 51 di questi sono risultati positivi al Coronavirus.

Ore 03,00 – Francia, il premier Castex ammette: “Non ho scaricato app StopCovid” – Il premier francese, Jean Castex, ha ammesso in un’intervista su France 2 di non aver scaricato l’applicazione di tracciamento dei contatti StopCovid, promossa proprio dal governo per contrastare la diffusione del Coronavirus. “Sì, sto spingendo i francesi a farlo, ma non l’ho fatto”, ha detto Castex, alla domanda su questo punto. Il presidente del Consiglio ha spiegato che le sue funzioni lo portano a non prendere più la metropolitana e quindi “purtroppo” a incrociare meno persone. Altri due ministri presenti in studio hanno ammesso di non avere installato l’app: Eric Dupond-Moretti, della Giustizia, e il ministro delegato incaricato alla cittadinanza, Marlène Schiappa. L’hanno scaricata invece i ministri dell’Interno, Gerald Darmanin, della Transizione Ecologica, Barbara Pompili, della Salute, Olivier Véran. “Il naufragio in diretta del primo ministro Castex simboleggia meravigliosamente l’affondamento dello Stato. Ministri che non hanno l’app StopCovid”, ha subito commentato su Twitter il deputato Sébastien Chenu, del Rassemblement national. L’applicazione StopCovid, rilasciata a giugno, dovrebbe consentire ai propri utenti di essere avvisati se hanno recentemente avuto, a meno di un metro e per più di 15 minuti, un altro utente che si è scoperto positivo al coronavirus.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: COSA È SUCCESSO IERI

Regno Unito: nuovo incremento di casi – Nelle ultime 24 ore sono stati registrati nel Regno Unito altri 6.634 casi di Covid-19, segnando un ulteriore aumento rispetto al giorno prima quando i nuovi casi di Coronavirus sono stati 6.178.

Israele: altri 6mila casi Covid – In Israele nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 6.808 casi di Coronavirus e sette decessi con 1.325 morti complessivi dall’inizio dall’epidemia. Nel frattempo, davanti alla Knesset si sono radunati decine di manifestanti per protestare contro il nuovo lockdown votato nella notte dal governo e sotto esame da parte dei parlamentari, di cui si attende l’approvazione.

Dombrovskis isolato a casa: “Sto bene, fatto test” – “Sono stato informato che qualcuno che ho incontrato all’inizio di questa settimana è risultato positivo al Covid-19. Durante l’incontro è stato osservato un allontanamento fisico. Non ho sintomi e mi sento bene. In linea con l’orientamento della salute pubblica, ho sostenuto un test e mi sto isolando da solo e lavoro da casa”. Lo scrive su Twitter il vice presidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis.

Ue: “Situazione contagi peggio di marzo in alcuni Stati” – “La situazione dei contagi” da Covid-19 “in alcuni Stati Ue è peggiore rispetto al picco di marzo”. Lo dice la commissaria europea alla Salute, Stella Kyriakides, durante una conferenza stampa.

Israele approva nuovo lockdown: “Più duro che a marzo” – Da domani nuovo lockdown totale in Israele: dopo una riunione fiume del gabinetto d’emergenza Coronavirus durata oltre otto ore, le raccomandazioni sono state approvate all’alba dal governo e ora si attende solo il voto della Knesset. Una settimana fa era stato decretata una forma parziale di blocco ma l’impennata dei contagi, arrivata ieri a quasi 7mila nuovi casi, ha costretto l’esecutivo su posizioni più dure. Il blocco del Paese durerà almeno fino alla fine delle festività ebraiche, il 10 ottobre, e sarà molto probabilmente più severo di quello di marzo: tra le misure, chiusura delle sinagoghe e riduzione del numero di partecipanti ammessi alle manifestazioni, al massimo 20 persone entro un chilometro da casa; stessa regola anche per i fedeli che potranno pregare in piccolo gruppi all’aperto e vicino all’abitazione. Stop a tutte le attività e servizi non essenziali, trasporti pubblici ridotti e possibilità di radunarsi solo all’interno del nucleo familiare. Unica eccezione sarà la festa di Yom Kippur, quando saranno aperti i luoghi di preghiera ma solo per piccolo gruppi, come già avvenuto per il capodanno ebraico. Incerto ancora il destino dell’aeroporto internazionale di Ben Gurion, che potrebbe essere chiuso; se ne discuterà nuovamente oggi.

Francia alza allerta, bar chiusi a Marsiglia e in tutto il Sud – Il governo francese ha annunciato nuove misure draconiane per combattere la diffusione dell’epidemia di Covid-19, tra cui la chiusura totale di bar e ristoranti a Marsiglia, seconda città del Paese, e all’area metropolitana che questa condivide con Aix-en-Provance. “Stato di allerta intensificato” per dieci città, tra cui Parigi. A causa della preoccupante diffusione del Coronavirus, l’area metropolitana di Aix-Marsiglia, nel sud-est, e la Guadalupa, nei Caraibi, sono state poste in una “zona di massima allerta”, ha annunciato il ministro della Salute Olivier Veran in una conferenza stampa. Questo livello di allerta, subito prima dello stato di emergenza sanitaria, porta alla chiusura totale di bar e ristoranti, misura temuta da un settore già molto indebolito dal confinamento primaverile. Inoltre, altre undici metropoli, tra cui Parigi, sono state collocate in una “zona di allarme rafforzata”, il che implica in particolare la chiusura dei bar alle 22 e la limitazione degli incontri a 1.000 persone, contro le 5.000 attuali. “La situazione continua a peggiorare nel complesso”, ha avvertito Veran, in un momento in cui tutti gli indicatori si stanno deteriorando in Francia da diversi giorni. “C’è ancora tempo per agire, le misure che stiamo prendendo sono volte a uscire da questa traiettoria”, ha detto, invitando i francesi a rispettare il distanziamento e a non frenare con le cene o le riunioni con amici o familiari.

Usa, Cdc: “Cancellare Halloween” – Cancellare Halloween. I Cdc (Center for Disease Control and Prevention), le autorità sanitarie americane, sconsigliano il tradizionale “dolcetto o scherzetto” quest’anno negli Usa a causa del Coronavirus. Per la festività in calendario il prossimo 31 ottobre, i Cdc esortano a non andare a party in costume o nelle “case stregate”, che rischiano di far propagare velocemente il virus.

Israele, lockdown fino al 9 ottobre – Il governo israeliano ha deciso di riportare il Paese in lockdown totale: un blocco che inizierà venerdì e probabilmente durerà fino alla fine delle feste, il 9 ottobre giorno della Festa delle Capanne (Sukkot). La decisione è stata presa dopo una discussione di otto ore, scrive il Jerusalem Post. Il nuovo blocco delle attività dovrebbe essere più severo di quello di marzo e dovrebbe includere il blocco delle sinagoghe, la chiusura di tutte le attività e i mercati non essenziali, la riduzione delle vie di trasporto pubblico e la possibilità per i cittadini di riunirsi solo all’interno dei loro nuclei familiari. Ci si aspetta che ai manifestanti sia permesso di manifestare e ai fedeli di pregare in gruppi fino a 20 persone nel raggio di un chilometro dalle loro case. Le sinagoghe dovrebbero essere aperte solo nello Yom Kippur per piccoli gruppi di fedeli.

Francia, Parigi diventa “zona scarlatta” – Il governo francese ha inserito diverse metropoli, tra cui Parigi, nella cosiddetta lista delle “super rosse” o “scarlatte” per la diffusione del Coronavirus e i rischi di contagio. Nella capitale francese l’incidenza del Covid-19 riguarda 204 abitanti ogni centomila. Nella zona di allerta rafforzata ricadono, oltre a Parigi e l’immediata periferia, le metropoli di Lione, Lille, Bordeaux, e poi Nizza, Tolosa, Saint-Etienne, Rennes, Rouen, Grenoble, Montpellier e, nell’Oltremare, la Guadalupa. Nella capitale e nelle altre città verranno applicate, a partire da sabato, queste misure: limitazione di raduni a mille persone al massimo (finora erano 5mila), divieto di grandi eventi come feste locali o studentesche, limite di 10 persone nello spazio pubblico o privato, chiusura dei bar alle 22, chiusura delle palestre.

