Covid, volontari sani infettati per accelerare sul vaccino: il test nel Regno Unito fa discutere

Volontari sani deliberatamente infettati con il nuovo Coronavirus per testare l’efficacia dei vaccini sperimentali anti-Covid. Secondo quanto rivela il prestigioso quotidiano Financial Times, il Regno Unito ha intenzione di ospitare i primi ‘Human challenge trials’. La proposta era già stata lanciata qualche mese fa, suscitando molte polemiche e riserve di natura etica. Nonostante tutto, il Governo britannico vorrebbe andare avanti e partire con la sperimentazione, per favorire l’arrivo di vaccini efficaci.

Il test dovrebbe partire a gennaio, in una struttura di quarantena a Londra. Secondo il giornale finanziario della City, circa 2mila candidati si sarebbero già iscritti attraverso il gruppo statunitense ‘1Day Sooner’, composto da oltre 100 personaggi influenti, tra cui 15 premi Nobel, fautori di quest’iniziativa a fine agosto. Il Financial Times riferisce inoltre che i ‘challenge trial’ dovrebbero ricevere fondi governativi ed essere guidati dagli scienziati dell’Imperial College di Londra, che però non conferma la notizia. Ai volontari prima sarà somministrato il vaccino – non viene specificato quale dei tanti in fase avanzata di studio – e poi la ‘dose’ di Sars-CoV-2.

