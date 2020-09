Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – Sono oltre 31 milioni i casi di Coronavirus finora accertati nel mondo: la pandemia ha provocato fin qui più di 962mila morti. Qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia. Di seguito le ultime notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, mercoledì 23 settembre 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 07.00 – Brasile: 34 detenuti contagiati dal Covid evadono da carcere – In Brasile 34 detenuti contagiati dal coronavirus, quasi tutti asintomatici, sono evasi attraverso un tunnel da un carcere alle prese con gravi problemi di sovraffollamento. E’ accaduto a Cambará, nello stato meridionale del Paraná. Fonti del penitenziario hanno riferito che finora sono stati catturati solo quattro detenuti evasi. Il tunnel era lungo una trentina di metri. Di recente 118 detenuti su 122 restati era risultato positivo. La prigione in condizioni normali potrebbe ospitare solo 42 detenuti.

Ore 06.30 – Trump: 200 mila morti Covid un peccato ma ne rischiavamo 2,5 milioni – Il presidente Usa, Donald Trump, ha commentato i 200 mila morti per il coronavirus negli Usa e ha detto che sarebbe potuta andare peggio: “Penso che sia un peccato, ma se non l’avessimo gestita nel modo giusto avreste 2,5 milioni di morti”, ha detto, citato da The Hill.

Ore 06.00 – In Argentina 470 morti in 24 ore, è record – L’Argentina ha registrato nelle ultime 24 ore 12.027 nuovi casi di coronavirus, per un totale di 622.934 infezioni. Registrati anche 470 decessi legati alla malattia, il numero di alto dall’inizio dell’epidemia. Il totale delle vittime sale a 13.952.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: COSA È SUCCESSO IERI

Putin: “Pronti a condividere dati su vaccino Covid” – “Siamo pronti a condividere le informazioni sul vaccino contro il Coronavirus”. Lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin nel suo intervento, registrato, all’Assemblea generale dell’Onu.

Regno Unito: quasi 5mila nuovi casi – Il Regno Unito ha registrato altri 4.926 casi di Coronavirus nelle ultime 24 ore, l’incremento giornaliero più alto da inizio maggio quando c’è stato il record di 5.614 contagi. I contagi, invece, sono stati 37. Proprio oggi il premier britannico Boris Johnson ha annunciato nuove misure restrittive per contrastare l’epidemia di Coronavirus a fronte dell’impennata di casi.

Usa: superati 200mila morti – Negli Usa sono stati superati i 200mila morti per il Coronavirus. È quanto emerge dall’ultimo aggiornamento della Johns Hopkins University.

Onu, Xi: “Priorità nostri vaccini per Paesi in via di sviluppo” – “Diversi vaccini contro il Covid sviluppati in Cina sono nella fase tre degli studi clinici. Una volta completati, saranno resi disponibili su base prioritaria per i Paesi in via di sviluppo”. Lo ha dichiarato il presidente cinese, Xi Jinping, nel suo intervento all’Assemblea generale dell’Onu.

Regno Unito, Boris Johnson teme seconda ondata Covid: “lavorate a casa, se potete” – Il governo di Boris Johnson ha raccomandato alla popolazione di lavorare da casa per far fronte alla seconda ondata del Covid-19 nel Regno Unito. Lo ha detto il ministro Michael Gove, numero tre della compagine, cancelliere del ducato di Lancaster. “Se la gente può lavorare da casa, dovrebbe. Ma sottolineo che è importante che le persone il cui impiego richiede di stare in un luogo specifico di lavoro lo facciano”, ha detto Gove alla Bbc qualche ora prima che il premier Boris Johnson, a fine mattinata, faccia un discorso dinanzi ai Comuni, sull’emergenza; e poi in serata parli alla nazione.

In Russia 6.215 nuovi casi e 160 morti – In Russia sono stati registrati 6.215 nuovi casi di Coronavirus nelle ultime 24 ore, arrivando così a quota 1.115.810. I morti sono stati invece 160, il numero più alto dal 31 luglio scorso (in totale i decessi sono così 19.649). Lo riporta il centro nazionale per la lotta al virus, ripreso dalla Tass.

Repubblica Ceca, il premier Babis: “Sbagliai ad allentare le misure in estate” – Mea culpa del premier ceco, Andrej Babis, che ha ammesso di aver fatto un errore allentando le misure anti-Covid durante l’estate. “Anche io sono stato convinto dall’estate in arrivo e dall’umore generale. È stato un errore che non voglio ripetere”, ha assicurato il capo dell’esecutivo di Praga, alla luce dell’impennata di casi di coronavirus registrati giovedì scorso, con 3.130 nuovi contagi, praticamente quanti ne sono stati contati complessivamente nel mese di marzo. Il ministro dell’Interno, Jan Hamacek, ha riferito che il Paese è al secondo posto in Europa dopo la Spagna per incremento giornaliero di casi ogni 100 mila abitanti. “La situazione è seria, gli esperti dicono che se superiamo i 120 mila nuovi contagi al mese, inizieremo a rimanere a corto di letti d’ospedale”, ha affermato, assicurando che Praga “farà del suo meglio per impedirlo”. Intanto, il ministro della Salute, Adam Vojtech, si è dimesso e al suo posto è stato nominato l’epidemiologo Roman Prymula che ha aiutato il governo a coordinare le misure anti-Covid.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

