Coronavirus in Italia, le ultime notizie di oggi

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – Sono più di 300mila i casi totali di Coronavirus registrati in Italia dall’inizio dell’epidemia, che finora ha provocato 35.738 morti. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito tutte le ultime notizie di oggi, mercoledì 23 settembre 2020, legate al Coronavirus in Italia, aggiornate in tempo reale.

Ore 07.00 – Aprilia (Latina), focolaio a una festa: 16 positivi – Un focolaio di Coronavirus si registra ad Aprilia, in provincia di Latina, dove nelle ultime 24 ore sono stati registrati 16 casi di positività al Covid-19. Di questi, buona parte è riconducibile a una festa di compleanno che ha avuto luogo in un’abitazione sita nelle campagne di Aprilia. I restanti casi sono legati a contagi intra-familiari. La Asl locale è al lavoro per tracciare i contatti dei positivi, al fine di verificare se il focolaio sia maggiormente esteso, e ha predisposto tutte le necessarie misure di quarantena.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: COSA È SUCCESSO IERI

Sileri: “Ridurre quarantena a 10 giorni” – “Noi sappiamo che l’incubazione è di 4-6 giorni, allora il settimo giorno fai il tampone e liberi la persona dalla quarantena. In linea di massima in 7 giorni tu dovresti diventare positivo, quindi diciamo che in 10 giorni, così sei più tranquillo, puoi liberare la persona dalla quarantena”. Così il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri sulla possibilità di ridurre la quarantena da 14 a 10 giorni.

Speranza: “6 mesi per vedere luce e poi vincere sfida” – “Sei mesi per vedere la luce”: è questa la previsione del ministro della Salute Roberto Speranza. Il ministro ha però precisato che tra sei mesi “non vuol dire che avremo sconfitto il virus”. Arriveranno le prime dosi del vaccino e le prime cure specifiche e “iniziare ad avere questi strumenti ci permetterà di essere meno sguarniti e indifesi. A marzo lo eravamo. Mi auguro di vedere la luce in sei mesi e poi vincere la sfida”.

Il bollettino – È di 45.489 persone attualmente positive (+410), 35.738 morti (+14), 219.670 guariti (+967), per un totale di 300.897 casi (+1.392), il bilancio della pandemia da Coronavirus in Italia emerso dal bollettino quotidiano diffuso dal ministero della Salute e dalla Protezione Civile. Dei 45.489 pazienti attualmente positivi, 2.604 sono ricoverati con sintomi (+129), 239 sono in terapia intensiva (+7) e 42.646 sono invece in isolamento domiciliare (+274). Rimangono stabili i nuovi casi giornalieri registrati (1.392 oggi contro i 1.350 di ieri) nonostante un aumento consistente dei tamponi: nelle ultime 24 ore infatti sono stati realizzati 87.303 test a fronte dei 55.862. La Regione che registra il maggior incremento dei casi è il Lazio con 238 nuovi contagi, seguito dalla Lombardia con 182 e dalla Campania con 156 nuovi casi.

Record di casi nel Lazio, mai così tanti dall’inizio dell’epidemia – “Su oltre 9 mila tamponi oggi nel Lazio si registrano 238 casi di questi 141 sono a Roma e quattro i decessi. Numeri che non ci consentono di abbassare la guardia come diciamo da giorni. C’è una ripresa, anche se in un quadro completamente diverso: oggi prevalgono gli asintomatici e i cluster famigliari. Al momento non abbiamo situazioni di sofferenza nella rete, ma dobbiamo necessariamente mantenere alta l’attenzione”. Lo dichiara l’assessore alla Sanità della regione Lazio Alessio D’Amato. Quello registrato oggi è un vero e proprio record: dall’inizio dell’epidemia di Covid-19, infatti, non si erano mai registrati così tanti casi in un solo giorno.

Vaia (Spallanzani): “Aumento terapie intensive, anziani tema cruciale” – “Un elemento che osserviamo è un aumento delle terapie intensive dovuto essenzialmente a un aumento consequenziale dell’eta’ media e delle patologie concomitanti, soprattutto in persone anziane”. Lo afferma il direttore sanitario dello Spallanzani, Francesco Vaia, aggiungendo: “Ribadisco che il virus non ha pietà con i più fragili, gli anziani soprattutto. E’ un tema che ci siamo posti da tempo, ma ora bisogna intervenire rapidamente sia nel territorio, potenziando le cure domiciliari, sia nelle città, immaginando spazi della socialità che impreziosiscano ed evidenzino le enormi potenzialità degli anziani che in uno scambio generazionale possono dare grande slancio alla nostra società”.

Leggi anche: 1. Coronavirus, un esame del sangue può svelare a che punto è la malattia e quanto durerà / 2. Covid, l’allarme della Fondazione Gimbe: “Nell’ultima settimana +26% di ricoveri e +41% di terapie intensive” / 3. Napoli, l’addetto Asl fa il tampone a casa senza mascherina né guanti

4. La febbre si misura a scuola: il Tar boccia Azzolina e dà ragione al Piemonte / 5. Con il vaccino antinfluenzale è possibile dimezzare i ricoveri: tutti i dati che lo dimostrano / 6. “Io minacciata sul tram a Milano dopo aver chiesto a un passeggero di indossare la mascherina”: l’assurda storia di Valentina

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Potrebbero interessarti Covid, picco di contagi nel Lazio: mai così tanti casi dall'inizio della pandemia Caso Suarez, il test di italiano per avere la cittadinanza: le domande Brescia, bambina di 7 mesi muore soffocata da un palloncino davanti ai genitori