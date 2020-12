Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS, ULTIME NOTIZIE DAL MONDO – La variante del Coronavirus scoperta nel Regno Unito continua a destare preoccupazione a causa dell’elevata contagiosità rilevata dalle autorità sanitarie. Qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia. Di seguito gli aggiornamenti dal mondo sul Covid di oggi, martedì 22 dicembre 2020, in tempo reale.

 

CORONAVIRUS NEL MONDO: LA DIRETTA

Ore 07.00 – Pfizer e Moderna testano i vaccini sulla variante inglese – Pfizer e Moderna stanno testando i loro vaccini sulla variante inglese del coronavirus. “Sulla base dei dati ottenuti fino ad oggi, ci aspettiamo che l’immunità indotta dal vaccino Moderna protegga anche contro le varianti recentemente scoperte nel Regno Unito. Faremo test addizionali nelle prossime settimane per confermare queste aspettative”, dichiara la società in una nota. Allo stesso modo, Pfizer segnala di studiare la risposta delle persone immunizzate al nuovo ceppo del virus. Quelli di PfizerBionTech e Moderna sono gli unici due vaccini autorizzati fino a questo momento negli Stati Uniti. Il virus è già mutato altre volte ed entrambe le società hanno assicurato che i loro sieri si sono dimostrati efficaci anche contro queste nuove varianti.

Ore 06.30 – Usa: ok maggioranza Senato al piano di aiuti Covid – Il pacchetto di stimoli per l’economia piegata dal coronavirus da 900 miliardi di dollari e il budget da 1.400 miliardi per finanziare l’attività del governo federale nell’anno fiscale 2021 hanno ottenuto voti sufficienti per passare il vaglio del Senato americano. Il provvedimento è già stato licenziato dalla Camera. Perché diventi legge serve la firma del presidente Donald Trump.

Ore 06.00 – Usa, la Casa Bianca valuta test obbligatorio su arrivi dal Regno Unito – La Casa Bianca sta valutando l’opportunità di chiedere ai viaggiatori che arrivano negli Usa dal Regno Unito di provare la loro negatività al Covid-19 fornendo l’esito del tampone effettuato nelle precedenti 48 o 72 ore. Lo riporta la Cnn, precisando che di questa ipotesi si è discusso ieri durante la riunione della task force sul coronavirus e che il piano sarà sottoposto oggi al presidente Donald Trump. Dall’annuncio del premier britannico Boris Johnson sulla scoperta di una nuova variante del virus ancora più contagiosa, sono oltre 40 le nazioni che hanno bloccato i collegamenti aerei con il Regno Unito.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE, COSA È SUCCESSO IERI NEL MONDO

Spagna, chi non si vaccina sarà registrato – La Spagna prevede che la vaccinazione contro il Covid-19 sia su base volontaria. Tuttavia, i casi di rifiuto saranno registrati nel registro delle vaccinazioni per accertare eventuali reticenze tra i diversi gruppi di popolazione.

Covid: anche Spagna e India interrompono collegamenti con Gb – Si allunga la lista dei Paesi che hanno interrotto i collegamenti aerei con il Regno Unito, dove è stato identificato un nuovo ceppo di coronavirus che si diffonderebbe in maniera ancora più rapida. Anche la Spagna ha preso la decisione, precisando che solo i cittadini spagnoli e i residenti nel Paese iberico potranno rientrare. L’iniziativa, ha fatto sapere Madrid, è stato presa di concerto con il Portogallo e porterà al rafforzamento dei controlli del confine con Gibilterra”. Anche l’India fa parte dei Paesi che hanno bloccato i collegamenti mentre il presidente messicano, Manuel Lopez Obrador, ha riferito che valuterà una possibile sospensione.

Ema: “No prove che il vaccino non funzioni su nuova variante” –”Al momento non c’è alcuna evidenza che suggerisca che il nuovo vaccino non funzionerà sulla nuova varietà del coronavirus”. Lo ha detto Emer Cooke, direttrice esecutiva dell’Ema, durante la conferenza stampa sull’autorizzazione del vaccino sviluppato da Pfizer/BioNTech. “Sappiamo molto di più su questo vaccino di quanto ne sapevamo dieci mesi fa e anche tre mesi fa, ma ci sono ancora nuove informazioni che devono essere valutate nelle loro interezza, come le recenti informazioni sulla nuova variante di coronavirus che vanno ancora valutate”.

Von der Leyen: “Bene Ema; mi aspetto ok Commissione stasera” – “È un momento decisivo nei nostri sforzi per fornire vaccini sicuri ed efficaci agli europei. L’Ema ha appena emesso un parere scientifico positivo sul vaccino di Pfizer/BioNtech. Ora agiremo velocemente. Mi aspetto una decisione della Commissione entro stastera”. Lo ha annunciato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.

Ema, ok a vaccino Pfizer/BioNTech – “L’Ema ha raccomandato l’autorizzazione condizionale del vaccino per il Covid-19 sviluppato da Pfizer/BioNTech”. Lo ha annunciato Marie-Agnes Heine, direttrice della comunicazione dell’Agenzia europea per i medicinali. “La sicurezza del vaccino è stata la nostra priorità numero uno”, ha detto Emer Cooke, direttrice esecutiva dell’Ema, durante la conferenza stampa sull’autorizzazione del vaccino sviluppato da Pfizer/BioNTech. “Siamo al corrente della grande responsabilità di questa raccomandazione. Continueremo a raccogliere e monitorare i dati” anche “dopo l’approvazione”, ha sottolineato Cooke. “L’autorizzazione del vaccino Pfizer/BioNTech è un significativo passo avanti nella nostra lotta contro questa pandemia che sta causando sofferenza non solo in Europa, ma in tutto il mondo. In meno di un anno si è arrivati a un vaccino autorizzato, che rappresenta il risultato di un lavoro senza precedenti”, ha aggiunto

Dieci positivi in aeroporti Germania dopo variante Regno Unito – Sono almeno dieci i passeggeri arrivati negli aeroporti tedeschi dalla Gran Bretagna ad essere risultati positivi dopo la scoperta della variante “inglese” al virus. Lo ha scritto la Bild. In particolare, hanno presentato l’infezione da coronavirus sette viaggiatori sottoposti al tampone allo scalo di Amburgo, anche se non sarebbe ancora chiaro se nella versione “mutata” intercettata per la prima volta nel Regno Unito. Gli altri casi di persone con il contagio si sono intercettati finora a Berlino, Stoccarda, Hannover e Dortmund.

Coronavirus, ultime notizie – Israele: “No ingresso stranieri e quarantena per rientri” – Il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, ha chiesto e ottenuto il divieto di ingresso agli stranieri, per evitare la diffusione della nuova variante del coronavirus. La task force per il coronavirus ha approvato una norma che vieta l’ingresso nel Paese ai non israeliani e ai non residenti. Tutti gli israeliani che rientrano, stando a quanto riferito dalla stampa, dovranno sottoporsi ad una quarantena in hotel appositamente allestiti. Questa ultima norma è avversata da più parti e si potrebbe arrivare ad applicarla solo per coloro che arrivano da Gran Bretagna e altri Paesi. Non è ancora chiaro per quanto tempo sarà effettiva la nuova regola.

Danimarca, è legge il divieto di allevare i visoni – Il Parlamento danese ha approvato la legge che vieta fino al 2022 l’allevamento dei visoni, di cui il Paese era il primo esportatore. La legge fornisce, retroattivamente, la base legale per lo sterminio di milioni di visoni disposto in novembre perché portatori di una variante Covid-19 che potevano trasmette all’uomo.

Macron: “Mutazione problematica serve più vigilanza” – La “mutazione problematica” del Covid-19 registrata nel Regno Unito richiede “maggiore vigilanza” sanitaria e l’adozione di misure restrittive. Lo ha detto il presidente Emmanuel Macron, intervenuto in videoconferenza al consiglio dei ministri, dalla residenza di La Lanterne, a Versailles, dove trascorre il periodo di isolamento di 7 giorni dopo essere risultato positivo al Coronavirus. Nel giorno del suo 43esimo compleanno, il capo di Stato ha sottolineato che si tratta di una “forma più aggressiva”, motivo per cui ha varato misure eccezionali, dietro consiglio degli esperti scientifici. Per 48 ore sono sospesi tutti i collegamenti con il Regno Unito e presto potrebbero essere attivati test Pcr “sistematici” all’arrivo in Francia di tutti i viaggiatori provenienti dal territorio britannico.

Ultime notizie sul Coronavirus nel mondo – Record morti in Corea del Sud, stretta su assembramenti – La Corea del Sud ha vietato gli incontri di gruppi superiori alle quattro persone nell’area della capitale Seul dopo aver registrato ieri 24 nuovi decessi per Coronavirus, il più alto numero di morti in 24 ore dall’inizio della pandemia. In totale il Covid-19 ha ucciso finora 698 persone nel Paese asiatico. Nell’area urbana di Seul, riferiscono le autorità sanitarie, sono rimasti solo 4 posti letto in terapia intensiva. Negli ultimi giorni il numero dei contagi è salito in modo preoccupante, con un record di 1.097 casi in 24 ore sabato scorso, scesi a 926 il giorno successivo.

Accordo fatto al Congresso Usa su un pacchetto di stimoli da 900 miliardi – I leader del Congresso hanno raggiunto l’accordo sul pacchetto di stimolo da 900 miliardi di dollari che fornirà pagamenti diretti e aiuti agli americani in difficoltà e fondi per le piccole imprese, gli ospedali, le scuole e la distribuzione di vaccini, superando mesi di stallo su una misura destinata a iniziare a rilanciare l’economia colpita dalla pandemia. Lo scrive il New York Times. Il senatore Mitch McConnell del Kentucky, leader della maggioranza, ha annunciato l’accordo al Senato, dichiarando: “Possiamo finalmente riferire ciò che la nostra nazione ha bisogno di sentire da molto tempo: Altri aiuti sono in arrivo”. Il senatore democratico, Chuck Schumer, ha detto che l’accordo “dovrebbe avere i voti per essere approvato dall’Aula”.

Leggi anche: 1. Vaccino, dopo l’Ema anche la Commissione Ue autorizza Pfizer Biontech. Von der Leyen: “Prime spedizioni nei prossimi giorni”. Conte: “Il 27 dicembre si parte” 2. Conte alla domanda di TPI: “Il vaccino non sarà obbligatorio, il 27 Vaccine Day” 3.Professore di Oxford: “Virus muta troppe volte, il vaccino potrebbe essere inutile” 4. Cosa sappiamo finora sulla nuova variante del virus scoperta nel Regno Unito 5. Burioni sul vaccino Moderna: “Blocca anche la trasmissione, così il virus è finito”

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Potrebbero interessarti Navalny: "Ho chiamato il mio sicario dei servizi russi, ha confessato" "Nuova variante Covid destinata a diventare ceppo dominante globale" Patrick Zaky alla madre: "Sono depresso ed esausto fisicamente"