CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – Restano stabili i numeri del contagio da Coronavirus in Italia: ieri sono stati registrati 10.872 nuovi casi e 415 morti. Qui tutte le notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito tutte le ultime news sul Coronavirus in Italia di oggi, martedì 22 dicembre 2020, aggiornate in tempo reale.

 

Ore 07.00 – Conte: “Il piano di ricostruzione va oltre il Recovery fund” – “Parte ingente delle risorse, circa il 60 per cento, è destinato alla transizione verde e a quella digitale attraverso in particolare un ambizioso progetto di digitalizzazione pubblica, del sistema produttivo. Il 40 per cento è dedicato alla scuola, alla ricerca, alla parità di genere, equità sociale, territoriale e alla salute”. Così il premier Giuseppe Conte, secondo quanto si apprende, all’incontro con la delegazione del Pd. “Come avrete già constatato, quando si fanno valutazioni per quanto riguarda la destinazione dell’allocazione delle risorse a determinati settori e attività bisogna – ha spiegato il premier – fare attenzione che molto spesso ci sono dei progetti trasversali: la sanità, forse il caso più emblematico ma non l’unico, riceve delle risorse direttamente ma riceve anche ad esempio per l’efficientamento degli ospedali (compreso nella transizione verde)”. “Ci sono più progetti che si dispiegano per settori e attività, questo vale anche per altri aspetti, ad esempio il turismo: se analizziamo il recovery plan può apparire negletto ma dobbiamo aggiungere – questa l’osservazione del premier – una serie di interventi che si sta facendo anche con i ristori. Questo ci spinge a fare anche un’altra considerazione. Il piano di ricostruzione italiano è molto più articolato. Non è solo il Recovery fund, dobbiamo metterci anche i fondi di coesione, fondi strutturali oltre che la legge di bilancio”.

Ore 06.30 – Bozza Recovery, Pd: “In 2 giorni la nostra proposta” – Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha consegnato alla delegazione del Pd una bozza del Recovery Plan. “In un paio di giorni – si apprende da fonti del Nazareno – il Pd si riserva di inviare una proposta sulla bozza”.

Conte: “Ok Ema-Ue splendida notizia, il 27 dicembre si parte” – “Il vaccino Pfizer-Biontech è stato approvato dall’Ema e autorizzato dall’Unione europea. Una splendida notizia. Avevamo auspicato l’arrivo dei vaccini entro la fine dell’anno. Il 27 dicembre si parte”. Lo scrive il presidente del Consiglio Giuseppe Conte su Twitter.

Il bollettino della Protezione Civile – Secondo il bollettino di ieri, lunedì 21 dicembre, sul Coronavirus in Italia pubblicato dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile, sono stati registrati 10.872 i nuovi casi e 415 i morti a fronte di 87.889 tamponi effettuati in 24 ore. Le persone attualmente positive al Covid sono 613.582 (-9.178), i morti 69.214 (+415) e i guariti 1.281.258 (+10.869), per un totale di 1.964.054 casi (+10.872): questi i dati completi resi noti ieri nel bilancio sull’epidemia di Coronavirus in Italia. (Qui il bilancio completo).

Alto Adige verso un lockdown ‘soft’ dal 24 dicembre a 6/1 – Dal 24 dicembre al 6 gennaio 2021 in Alto Adige entreranno in vigore regole unitarie che si discostano da quelle del resto d’Italia. Dalla vigilia di Natale scatterà un lockdown ‘soft’. Rispetto alle altre regioni che seguiranno un calendario di giornate ‘rosse’ o ‘arancioni’, all’interno della provincia di Bolzano sarà consentito spostarsi liberamente tutti i giorni e senza autocertificazione. La firma sull’‘ordinanza di Natale’ del governatore Arno Kompatscher è ormai prossima anche se alcune categorie, commercianti e ristoratori, stanno cercando altre soluzioni.

Vaccino: Speranza, “Ok da Ema apre fase nuova” – “L’agenzia europea del farmaco ha dato l’ok al vaccino Pfizer Biontech. È la notizia che aspettavamo”. Lo ha affermato il Ministro della Salute, Roberto Speranza. “La battaglia contro il virus è ancora molto complessa, come dimostrano anche le ultime notizie provenienti da Londra, ma avere a disposizione un vaccino efficace e sicuro apre una fase nuova e ci da più forza e fiducia”, ha aggiunto Speranza. Qui la notizia completa.

Von der Leyen: “Bene Ema; mi aspetto ok Commissione stasera” – “È un momento decisivo nei nostri sforzi per fornire vaccini sicuri ed efficaci agli europei. L’Ema ha appena emesso un parere scientifico positivo sul vaccino di Pfizer/BioNtech. Ora agiremo velocemente. Mi aspetto una decisione della Commissione entro stastera”. Lo annuncia la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.

Ema, ok a vaccino Pfizer/BioNTech – “L’Ema ha raccomandato l’autorizzazione condizionale del vaccino per il Covid-19 sviluppato da Pfizer/BioNTech”. Lo ha annunciato Marie-Agnes Heine, direttrice della comunicazione dell’Agenzia europea per i medicinali. “La sicurezza del vaccino è stata la nostra priorità numero uno”, ha detto Emer Cooke, direttrice esecutiva dell’Ema, durante la conferenza stampa sull’autorizzazione del vaccino sviluppato da Pfizer/BioNTech. “Siamo al corrente della grande responsabilità di questa raccomandazione”, ha aggiunto. “Continueremo a raccogliere e monitorare i dati” anche “dopo l’approvazione”, ha sottolineato Cooke.

Lombardia, presidente Fontana: “Il 27 dicembre 1.620 dosi di vaccino Covid in arrivo al Niguarda” – “Il 27 dicembre arriveranno 1.620 dosi all’ospedale Niguarda Milano”. Così ha precisato il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, durante la conferenza stampa di fine anno oggi lunedì 21 dicembre, a proposito delle prime dosi del vaccino Pfizer contro il Covid-19. Dal Niguarda le dosi verranno poi distribuite nelle altre province della Lombardia: “I primi a essere vaccinati saranno gli operatori sanitari, per poi allargare la campagna vaccinale agli altri cittadini. In attesa dei primi giorni del prossimo anno quando arriverà una fornitura sostanziale del vaccino”.

Zaia, nuovi controlli a chi è stato Gb ultimo mese – Il governatore del Veneto ha annunciato di aver firmato una nuova ordinanza che impone misure urgenti per il contenimento dei contagi da Covid19 focalizzato sulla nuova mutazione del virus. “Ieri ho sentito il ministro Speranza in più occasioni – ha spiegato – c’è questa partita della mutazione inglese che preoccupa e per questo ho fatto questa ordinanza”. L’ordinanza prevede che chi si trova in Veneto dopo aver soggiornato nei 15 giorni precedenti in Gran Bretagna o Irlanda deve sottoposti a tampone molecolare. In caso di esito positivo del test si chiede ai laboratori la sequenziazione del virus e i dipartimenti di prevenzione delle aziende Ulss devono sequenziare i virus dei test positivi già effettuati nei confronti di chi era rientrato in Veneto dalla Gran Bretagna nell’ultimo mese.

Variante Gb: caso sospetto a Bari, 25enne rientrata da Londra – Un caso sospetto della nuova variante britannica del Covid-19 è all’esame delle autorità sanitari pugliesi: riguarda una ragazza 25enne rientrata giovedì scorso a Bari da Londra con la febbre. La giovane, sottoposta a tampone nel capoluogo pugliese, è risultata positiva al Coronavirus. La notizia è stata riportata da Repubblica. La ragazza, secondo quanto scrive il quotidiano, è rientrata giovedì scorso con un volo Ryanair molto affollato. Il passaggio al termoscanner ha evidenziato che aveva la febbre e agli operatori dell’Usmaf (Ufficio sanitario marittimo e aereo di frontiera) la giovane ha detto di avere avuto sintomi para-influenzali già in Inghilterra dove si era sottoposta a un tampone del quale non aveva avuto l’esito prima di partire.

Campania, ammutinamento a Capri: si autoproclama zona gialla – Nonostante l’ordinanza di De Luca che ha dichiarato la Campania zona arancione, a Capri va in onda un vero e proprio ammutinamento: l’isola si è “autoproclamata” zona gialla e ha riaperto tutti i bar e i ristoranti. A Napoli vanno invece in scena feroci proteste: tavoli imbanditi sul Lungomare, bus messi di traverso, traffico in tilt. Da sabato sera Napoli è una città in rivolta, dopo che il Governatore De Luca ha congelato l’agognata Zona gialla in Campania mantenendo il regime di “Regione arancione” pure per i giorni che precedono l’entrata in vigore del Dpcm di Natale varato dal governo.

Locatelli: “Variante? Improbabile che il vaccino perda efficacia” – “Anche se ci sono mutazioni, come quelle segnalate prima in Gran Bretagna e poi in altre aeree, è altamente improbabile che si perde l’efficacia del vaccino”. Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio superiore di Sanità, Franco Locatelli, a Che tempo che fa su Rai 3. “La risposta per uscire da questa situazione è il vaccino, sia per il profilo di sicurezza sia per l’efficacia”, ha dichiarato.

