Covid, 13.318 nuovi casi e 628 morti: il bollettino del 22 dicembre

Secondo il bollettino di oggi, martedì 22 dicembre, sul Coronavirus in Italia pubblicato dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile, sono 13.318 i nuovi casi, contro i 10.872 di ieri, e 628 i morti (ieri erano stati 415), a fronte di 166.205 tamponi effettuati, mentre ieri i test erano stati 87.889. L’indice di positività è sceso all’8 per cento (ieri era al 12,3).

Le persone attualmente positive al Covid sono 605.955 (-7.627), i morti 69.842 (+628) e i guariti 1.301.573 (+20.315), per un totale di 1.977.370 casi (+13.318): questi i dati completi resi noti oggi nel bilancio sull’epidemia di Covid in Italia. Degli attualmente positivi, 24.948 (-197) sono ricoverati in ospedale, 2.687 (-44) necessitano di terapia intensiva, mentre 578.320si trovano in isolamento domiciliare.