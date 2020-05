Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – Nel mondo si sono superati i 4,5 milioni di casi e i 307 mila morti per coronavirus. Questo il conteggio aggiornato della Johns Hopkins University. Finora i positivi al Covid-19 sono stati 4.543.297 mentre i decessi hanno raggiunto quota 307.705. Il governatore di New York Andrew Cuomo ha esteso il lockdown fino al 13 giungo, dopo che il numero dei positivi è salito a 343mila, con gli ultimi 2mila casi registrati in 24 ore. Il Regno Unito si conferma secondo nella triste classifica dei decessi dopo gli Stati Uniti. Qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia. Di seguito le ultime notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, sabato 16 maggio 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 8,15 – Trump pronto a ridare fondi a Oms ma ridotti – Il presidente americano Donald Trump sarebbe pronto a riprendere l’erogazione di fondi all’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), sospesi dopo l’accusa di atteggiamento troppo filo-cinese, ma in misura molto minore rispetto a prima. Lo ha riferito la FoxNews, precisando che secondo una bozza di lettera indirizzata al direttore generale dell’organizzazione Tedros Adhanom Ghebreyesus, ottenuta dal programma ‘Tucker Carlson Tonight’, l’amministrazione americana “accetterà di pagare fino a quanto versato dalla Cina in contributi”. Finora gli Usa erano i più grandi donatori dell’Oms, con 400 milioni all’anno, ma se decidessero di allinearsi con i fondi dati dalla Cina, il finanziamento verrebbe ridotto a un decimo, ha sottolineato l’emittente. “Nonostante i difetti, credo che l’Oms abbia ancora un enorme potenziale”, ha detto il Tycoon.

Ore 7,30 – Ok Camera Usa piano aiuti per 3 mila mld dollari – – Via libera della Camera dei Rappresentanti Usa al piano di aiuti per contrastare l’impatto economico del Coronavirus. La misura è passata con 208 voti a favore e 199 contrari. E’ improbabile che supererà il vaglio del Senato a maggioranza repubblicano. Il presidente Donald Trump ha dichiarato la manovra “morta sul nascere”. Poi c’è anche uno storico sì: per la prima volta in 200 anni di storia, la Camera dei Rappresentanti Usa ha approvato la possibilità di votare ed operare in remoto. La misura, dettata dalla necessità di evitare i contagi di coronavirus, è passata con 217 voti a favore e 189 contrari. L’opposizione repubblicana ha duramente contestato la mossa.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: COSA È SUCCESSO IERI

Ungheria, Orban: “Rinuncio a poteri straordinari” – Aveva fatto discutere a marzo per i “poteri straordinari” che il Parlamento gli aveva attribuito nell’affrontare l’emergenza Coronavirus. Adesso il premier dell’Unghieria Viktor Orban ha annunciato che a fine mese rinuncerà a quegli stessi poteri straordinari. “Sono pronto a sospendere il mio diritto ad esercitare poteri di emergenza alla fine di maggio”, ha dichiarato il premier durante una visita a Belgrado. In questi due mesi il governo ungherese ha emanato oltre 100 decreti, sollevando anche alcune questioni relative al trattamento dei dati personali. I casi di Coronavirus in Ungheria sono stati finora 3.417, mentre i decessi 442.

Studio Oms, in Africa ci saranno 231 milioni di contagi da Coronavirus. Il Covid-19 rischia di infettare circa 231 milioni di persone in Africa provocando 150mila nel corso del prossimo anno se non verranno prese “misure urgenti”. Sono le cifre che emergono da un nuovo studio condotto per conto delll’Oms in 47 Paesi africani (sono esclusi quelli che appartengono alla regione Mediterraneo orientale), che ha preso in esame fattori quali la densità di popolazione e le misure di contenimento della diffusione del virus. Ad oggi tutto il continente africano conta oltre 72.000 casi e 2.400 decessi.

New York, lockdown esteso fino al 13 giugno. Il lockdown della città di New York, negli Usa, per arginare la pandemia di Covid-19 è stato esteso fino al 13 giugno. Lo ha annunciato il governo di New York, Andrew Cuomo.

Ue, ok del Parlamento a risoluzione su Recovery Fund da 2mila miliardi. Via libera a larga maggioranza del Parlamento europeo alla risoluzione sul Bilancio Ue e sul Recovery Fund. La risoluzione è stata approvata con 505 voti a favore, 119 contrari e 69 astenuti. La risoluzione chiede che il Recovery Plan sia fondato su sussidi e pagamenti diretti agli stati colpiti dalla crisi economica legata alla pandemia, con risorse proprie fino al 2% del PIL dell’UE e con un fondo per la ripresa da 2 mila miliardi.

Cina, un mese senza morti e meno di 100 ricoverati. La Cina ha registrato un mese senza morti per Covid-19, e da ieri conta meno di cento persone ancora ricoverate in strutture ospedaliere in attesa di guarigione. Rimane, però, alta l’attenzione sui focolai locali. A rimanere ricoverati negli ospedali cinesi in attesa di guarigione dal Covid-19 sono, a oggi, ancora 91 pazienti, di cui undici in gravi condizioni, e 623 casi asintomatici sono sottoposti a osservazione medica. Dall’inizio dell’epidemia si sono verificati, in totale, 82.933 casi, e 78.209 pazienti sono stati dimessi dalle strutture ospedaliere dove erano ricoverati, mentre il numero di morti rimane fermo a quota 4.633.

Non si ferma il boom di casi in Brasile, arrivati a 200mila – In Brasile per il secondo giorno consecutivo, i nuovi contagi sono stati quasi 14.000 mentre i morti sono stati 844 in un giorno.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

