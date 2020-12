Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS, ULTIME NOTIZIE DAL MONDO – La pandemia di Coronavirus ha provocato finora oltre 70 milioni di contagi e più di un milione e mezzo di morti nel mondo. Intanto entra nel vivo la corsa al vaccino: due giorni fa la Food and Drug Administration (Fda) degli Stati Uniti ha dato il via libera d’emergenza all’immunizzante sviluppato da Pfizer-Bionthec e ieri sono partite le spedizioni delle prime dosi. Oggi un totale di 189 scatole di fiale di vaccino dovrebbero arrivare in tutti i 50 Stati, altre centinaia dovrebbero giungere a destinazione domani. In Europa, invece, il via libera al vaccino dovrebbe arrivare prima della fine dell’anno con l’avvio della campana di vaccinazione previsto per l’inizio del 2021 (a questo link tutte le ultime notizie sul Coronavirus in Italia). Di seguito gli aggiornamenti dal mondo sul Covid di oggi, lunedì 14 dicembre 2020, in tempo reale.

 

Ore 11,00 – Steinmeier, vita sarà limitata come mai nella storia – “Da mercoledì la nostra vita pubblica privata viene limitata come mai nella storia tedesca”. Lo ha detto il presidente della Repubblica federale tedesca Frank-Walter Steinmeier in un discorso rivolto ai tedeschi. “Il virus ci tiene ancora in pugno, la situazione è ancora serissima, con migliaia di morti e una sviluppo dei contagi che rischia di finire fuori controllo”, ha aggiunto il capo dello Stato tedesco.

Ore 9,00 – Vaccino: Trump rinvia priorità Casa Bianca. “Lo farò, non ora” – Vaccino anti-Covid alla Casa Bianca, i tempi si allungano: il presidente Usa, Donald Trump, ha annunciato che la distribuzione del vaccino agli uomini al vertice dell’amministrazione, distribuzione che sembrava essere prevista nei prossimi giorni, sarà fatta a tempo debito, “un po’ più avanti nel programma”. Poche ore prima del suo ‘tweet’ si era diffusa la notizia che lo staff della Casa Bianca, e in particolare le persone che lavorano a stretto contatto con il presidente, sarebbero stati fra i primi a ricevere il vaccino Pfizer, somministrato a partire da oggi negli Usa, sesto Paese al mondo a concedere l’autorizzazione. Trump ha anche annunciato che non ha in programma di fare subito il vaccino, ma che “non vede l’ora di farlo”.

Ore 7,00 – Lockdown totale in Germania – La Germania vara la stretta di Natale: tra mercoledì prossimo, 16 dicembre, e il 10 gennaio scatta la serrata di tutti i negozi e i servizi non essenziali, la chiusura delle scuole o comunque l’obbligo di lezioni a distanza. Restano aperti solo alimentari, farmacie e banche. I viaggi vengono “sconsigliati”, l’home office “consigliato”, le cerimonie religiose e le messe sottoposte a severi limiti. Lo ha annunciato Angela Merkel al termine della breve riunione con i land, durante una conferenza stampa con il ministro delle Finanze Olaf Scholz, e i governatori di Berlino e della Baviera, Michael Mueller e Markus Soeder.

CORONAVIRUS, ULTIME NOTIZIE DAL MONDO: LA DIRETTA

Ore 7,00 – Stati Uniti, partite le spedizioni delle dosi di vaccino – I primi camion carichi con circa 184.275 fiale del vaccino di Pfizer-BioNTech sono partiti ieri dai magazzini della Pfizer a Kalamazoo, in Michigan. I camion che trasportano un totale di 189 scatole di fiale di vaccino dovrebbero arrivare oggi in tutti gli Stati. Oggi è prevista anche la spedizione di 400 scatole imballate con circa 390mila fiale che arriveranno a destinazione domani.

CORONAVIRUS, ULTIME NOTIZIE DAL MONDO: COSA È SUCCESSO IERI

Spagna, con vaccino immunità di gregge entro estate 2021 – La Spagna potrebbe raggiungere la condizione della “immunità di gregge” al coronavirus entro la fine della prossima estate. Lo ha dichiarato dal ministro della Salute, Salvador Illa. La condizione perché ciò avvenga, ha spiegato in un’intervista, è che si vaccini un numero sufficiente di persone, almeno due terzi del totale (la Spagna ha circa 47 milioni di abitanti). Illa ha individuato “un orizzonte temporale per vedere la fine della pandemia compreso fra 5 e 7 mesi”. In Spagna si sono finora registrati 1,730 milioni di casi di Covid-19 e 47.624 decessi.

Spagna, il premier Sanchez pronto a vaccinarsi in tv – Il premier spagnolo Sanchez pronto a vaccinarsi in tv – Il premier spagnolo, Pedro Sanchez, si è detto pronto per essere vaccinato pubblicamente contro il Covid-19, come il presidente eletto degli Stati Uniti, Joe Biden. Il socialista Sanchez ha assicurato che lo farà “senza dubbio, non solo come presidente del governo, ma anche come cittadino” per incoraggiare gli altri a fare lo stesso. Negli Stati Uniti, il presidente eletto Joe Biden e gli ex presidenti Barack Obama, George W. Bush e Bill Clinton hanno già detto di essere pronti a vaccinarsi pubblicamente contro il coronavirus.

Germania, Merkel annuncia lockdown totale da mercoledì – Tutti i negozi non essenziali, così come le scuole e gli asili nido chiuderanno in Germania da mercoledì fino al 10 gennaio. Lo ha spiegato in conferenza stampa la cancelliera tedesca, Angela Merkel, annunciando il varo di un lockdown duro nel tentativo di arginare la seconda ondata della pandemia di Covid-19. Ai datori di lavoro, inoltre, verrà chiesto di far lavorare i dipendenti da casa e sarà vietato il consumo di alcolici in luoghi pubblici. “Siamo costretti ad agire”, ha detto Merkel, prendendo atto delle “moltissime morti” dovute all’epidemia di coronavirus e “alla crescita esponenziale” dei contagi. La cancelliera ha ammesso che le esistenti misure non sono riuscite a tenere sotto contorllo il diffondersi del contagio.

Germania, oltre 20mila nuovi casi e 321 morti – La Germania ha registrato 20.200 nuove infezioni da Covid-19 e 321 morti in 24 ore, secondo i dati dell’Istituto Robert Koch (Rki). Le cifre diffuse rappresentano un netto calo rispetto a venerdì, ma le cifre del fine settimana sono solitamente sempre inferiori perché vengono effettuati meno test e non tutti gli uffici locali comunicano i propri dati alla sede centrale. Rispetto alla domenica precedente, sono stati contati quasi 2.500 casi in più. Il record sia di casi che di decessi si è verificato questo venerdì, con 29.875 nuove infezioni e 598 decessi.

Leggi anche: 1. Covid, i Paesi ricchi fanno razzia dei vaccini: 67 nazioni povere ora rischiano di restare senza; // 2. Clementi a TPI: “Anche un igienista come Ricciardi può capire perché parlavo di virus indebolito, chi se ne frega di quello che dice”; // 3. Dpcm Natale nuove Faq: tutte le risposte ufficiali per spostamenti e visite dal 21 dicembre al 6 gennaio; // 4. Covid, terapie intensive al collasso in Svezia: “A Stoccolma occupati il 99% dei posti letto”; // 5. Covid, Ricciardi: “Qualche esperto non abituato a parlare con i media, dicendo il ‘Virus è morto’ ha dato un’informazione sbagliata che ha fatto confusione”

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Potrebbero interessarti Caso Regeni, dopo Augias anche Cofferati e Castellina restituiscono la Legion d’Onore alla Francia Sonnambula a 3 anni, bambina muore assiderata: la temperatura era sotto i 15 gradi Su TPI, gli incontri “Lucha y Libertad” per raccontare l’America Latina