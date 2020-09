Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – Il Coronavirus nel mondo ha contagiato finora quasi 28 milioni di persone, provocando più di 900mila morti. Qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia. Di seguito le ultime notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, venerdì 11 settembre 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 07.00 – Il Regno Unito dichiara Portogallo e Ungheria zone a rischio – Il governo britannico ha dichiarato di voler reintrodurre il Portogallo e di voler aggiungere l’Ungheria alla sua lista di Paesi di ritorno dai quali è obbligatorio sottoporsi a quarantena. “I dati mostrano che dobbiamo inserire il Portogallo, l’Ungheria e la Polinesia francese nella lista,”, ha scritto il Ministro dei Trasporti Grant Shapps su Twitter. Le nuove restrizioni, che richiedono l’auto-isolamento di tutti gli arrivi dai Paesi per 14 giorni, entreranno in vigore sabato.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: COSA È SUCCESSO IERI

Francia: quasi 10mila casi in 24 ore, è record – La Francia ha registrato 9.843 nuovi casi di Covid-19 in 24 ore, un record dall’inizio della pandemia e dal lancio di test su larga scala. Il dato è stato comunicato dalla Direzione generale della Salute, secondo cui sono quasi 50.000 i contagi accertati questa settimana con più di un milione di test effettuati. Il tasso di positività continua ad aumentare e ha raggiunto il 5,4% tra il primo e il 7 settembre. Sono 54 i pazienti entrati in terapia intensiva nelle ultime 24 ore, portando il totale a 615. Erano 71 il mercoledì e più di 80 il martedì e il lunedì. La scorsa settimana la media era di circa 50. Le regioni Ile de France, Auvergne-Rhone-Alpes, Occitanie e Provence-Alpes-Cote d’Azur rappresentano il 68% dei pazienti in terapia intensiva. Diciannove persone sono morte per coronavirus da mercoledì, portando il numero totale dei decessi a 30.813.

Brasile, vaccino cinese pronto disponibile già a dicembre – I test clinici sul vaccino anti Covid-19 del laboratorio cinese Sinovac stanno dando risultati “estremamente positivi” e una campagna di vaccinazione su vasta scala potrebbe cominciare già dal prossimo dicembre. Lo ha annunciato il governatore di San Paolo, Joao Doria, Stato maggiormente colpito dalla pandemia in Brasile, terzo Paese al mondo per numero di casi. Il vaccino denominato CoronaVac – con altri otto – è entrato nella fase 3 dei test clinici, l’ultima prima dell’omologazione. In Brasile viene testato su migliaia di volontari in sei Stati, tra cui San Paolo, nel quale il nuovo Coronavirus ha già fatto ammalare 850 mila persone e causato 31.430 decessi. Secondo il governatore, al momento il vaccino ha provocato una risposta immunitaria nel 98% dei pazienti di più di 60 anni e senza causare effetti secondari.

India, 95mila nuovi casi – Impennata di nuovi casi di Coronavirus in India dove nelle ultime 24 ore sono stati registrati 95.735 contagi, portando il totale a 4.465.863, il secondo Paese al mondo dopo gli Stati Uniti. Il numero di morti per Covid-19 è aumentato di 1.172, sui complessivi 75.062. Tra i positivi, anche la giovane modella e attrice Sara Khan; è stata lei stessa tramite Instagram a comunicarlo, riferendo di essere in quarantena a casa. “Mi sento bene e mi auguro una guarigione veloce!”, ha aggiunto.

AstraZeneca: “Sospensione test azione di routine”. Oms: “Vaccino non prima del 2022” – La sospensione dei test per il vaccino di Oxford, prodotto da AstraZeneca, è stata dovuta a una reazione avversa (nello specifico, un problema spinale) in uno dei 50mila partecipanti al programma. “Si è presentato un quadro clinico avverso in uno solo dei 50 mila soggetti volontari su cui il vaccino è stato testato e, come da protocollo, il caso sarà sottoposto al vaglio del comitato indipendente di esperti”, ha detto Piero Di Lorenzo, amministratore delegato dell’Irbm di Pomezia, che sta lavorando con Oxford al vaccino. AstraZeneca ha spiegato che la sospensione dei test è “un’azione di routine che si adotta durante i test nel caso ci si trovi davanti a una reazione inspiegata”. Arriva però intanto il monito dell’Oms, che invita a non prendere scorciatoie sul vaccino. “Solo perché parliamo di velocità e vastità dell’operazione non vuol dire che cominceremo a compromettere la sicurezza o a prendere scorciatoie – ha detto Soumya Swaminathan , ricercatore di punta dell’Oms – Il procedimento deve seguire le regole del gioco. Medicine e vaccine che dovranno essere distribuite alla popolazione devono essere testate per la loro sicurezza. Questa è la prima e più importante regola”. L’Oms ha anche aggiunto che il vaccino, verosimilmente, non sarà disponibile per tutti “prima del 2022”.

