Israele, nuovo lockdown nazionale dopo il boom di contagi

Il comitato ministeriale per il Coronavirus ha esortato il premier Benjamin Netanyahu ad imporre un nuovo lockdown in Israele dopo che è stato registrato un nuovo record: 3.904 casi in 24 ore, che hanno portato il numero di pazienti attualmente attivi a 31.769. I decessi sono stati finora 1.054. La decisione, presa nel corso della notte tra giovedì 10 e venerdì 11 settembre, sarà convalidata dal governo domenica 13 settembre: Israele diventerà così il primo Paese al mondo a imporre la seconda chiusura totale per fermare la diffusione del Covid. Il lockdown, che dovrebbe durare due settimane, coinciderà con il periodo in cui si celebrano le festività più importanti del calendario ebraico: la festa di Rosh ha-Shanà (il Capodanno ebraico) ed il digiuno di Kippur. Ma i fedeli non potranno riunirsi come abituati fare.

Secondo i media il nuovo lockdown dovrebbe scattare a partire da mercoledì 18, quando è previsto il ritorno di Netanyahu da Washington, dove il 15 settembre firmerà gli accordi di pace fra Israele ed Emirati arabi uniti. Come già accaduto la prima volta, i cittadini non potranno allontanarsi dalle proprie abitazioni per oltre 500 metri, le scuole e gli esercizi commerciali non essenziali saranno chiusi. I ristoranti possono restare aperti per il take away, le preghiere potranno essere celebrate solo all’aperto o in spazi ritenuti idonei dalle autorità sanitarie. Ieri, prima che gli alti dirigenti del Comitato ministeriale per il Covid decidessero per il lockdown, diversi ospedali avevano fatto presente al governo di aver raggiunto il livello di allerta nei dipartimenti per il Coronavirus, specialmente nelle zone più colpite dalla pandemia.

Leggi anche: 1. Coronavirus, 84enne contagiato nel Regno Unito 2 settimane prima che la Cina avvertisse l’Oms: “È la prova che Pechino ha mentito” / 2. Coronavirus, Trump ammette: “Sapevo del pericolo, ma ho minimizzato”. La rivelazione nel nuovo libro di Bob Woodward / 3. Il patriarca che accusò i gay di aver provocato la pandemia ora è positivo al Covid-19

4. Vaccino anti-Covid: cosa sappiamo dello stop ai test di AstraZeneca e cosa succede adesso / 5. Coronavirus, la cura con il plasma non funziona: “Stessa mortalità e progressione tra i malati”. Lo studio / 6. Il Covid ha decimato vite umane, ma l’inquinamento in calo durante il lockdown ne ha salvate alcune migliaia

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Potrebbero interessarti L'erede di Gucci: "Sono stata molestata dal mio patrigno" Paciolla, il video messaggio dell'attivista Cruz alla famiglia: "Era importante per noi" Le ultime ore di Mario Paciolla raccontate da chi era con lui: reportage da San Vicente del Caguan, tra domande e omertà