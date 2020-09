Coronavirus in Italia, le ultime notizie di oggi

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – Sono 35.708 le persone attualmente positive al Coronavirus in Italia, che finora ha contagiato 283.180 cittadini provocando 35.587 morti. Qui le ultime notizie sul Covid nel mondo. Di seguito tutte le ultime notizie di oggi, venerdì 11 settembre 2020, legate al Coronavirus in Italia, aggiornate in tempo reale.

Ore 07.00 – Trentino, focolaio in aziende della carne: 68 positivi – Diversi focolai sono scoppiati in Trentino in alcune aziende operanti nel settore della lavorazione delle carni. Si tratta di una catena di contagio legata a impiegati che lavorano in una filiera che coinvolge più di una rete aziendale. “Il contagio è legato all’organizzazione del lavoro di questo tipo di imprese. Soprattutto le grandi aziende fanno ricordo a manodopera di cooperative, che reclutano persone che molto spesso vivono insieme o hanno contatti stretti oltre il lavoro”, ha dichiatatoRoberto Tezzele della task force provinciale. “Già da maggio era iniziata una grossa campagna di informazione dei lavoratori, a luglio una campagna di screening in un’azienda alimentare aveva dato riscontri positivi con un solo contagiato. Dopo il primo focolaio nel comparto carni avevamo fatto un ulteriore screening e abbiamo capito che il contagio avviene principalmente al di fuori del lavoro”.

Ore 06.30 – Scuola, Crisanti: “Test sierologico non idoneo a sorveglianza” – Il test sierologico è “una misura non idonea” alla sorveglianza attiva e inoltre “senza che neanche venga detto il vero obiettivo”. Così Andrea Crisanti, virologo, intervenendo a Piazzapulita, su La7, a proposito del test che viene fatto o richieste di fare al personale docente e non docente. Per il virologo è molto più attendibile da subito il tampone. Secondo Crisanti, inoltre, se al test si ricorre per fare statistiche, “abbiamo già il dato Istat” ottenuto con la ricerca epidemiologica condotta a livello nazionale attraverso i test sierologici.

Ore 06.00 – Frate positivo a Bolzano, convento in quarantena – Un frate del convento benedettino Muri Gries di Bolzano è risultato positivo coronavirus. Si tratta di un religioso proveniente dalla Svizzera. Gli otto frati e i due laici che vivono all’interno del convento stanno bene ma ora sono in quarantena e probabilmente domani saranno sottoposti a tampone. Fuori dal portone della chiesa la comunicazione della quarantena e la sospensione delle attività fino al 18 settembre.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: COSA È SUCCESSO IERI

Speranza: “Incertezza su tempi vaccino sicuro” – “L’Italia continua a investire con forza sul vaccino che deve essere sicuro e il fatto che AstraZeneca abbia sospeso i test perché c’è stato un caso su migliaia e migliaia inaspettato è un segno di serietà del lavoro che si sta facendo”. Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenuto a una manifestazione politica nella villa comunale di Lecce. “Noi stiamo investendo con forza con la Commissione europea, stiamo puntando su molte proposte candidate per un vaccino – aggiunge – e le principali case farmaceutiche del mondo sono in contatto con noi, con gli altri paesi europei e dobbiamo continuare ad investire. Io ho fiducia nella scienza, nei nostri scienziati, credo che sia sul lato del vaccino, sia su quello delle cure, possano presto arrivare dei messaggi incoraggianti. C’è bisogno di tempo e in questo tempo abbiamo bisogno di rispettare le misure. Di tempi, sinceramente, è difficile parlare, ma spero che il vaccino possa arrivare nel più breve tempo possibile”.

Il bollettino – È di 35.708 (+974) persone attualmente positive, 35.587 (+10) morti e 211.885 (+613) guariti, per un totale di 283.180 (+1.597) casi, il bilancio inerente all’epidemia di Coronavirus in Italia emersa dal consueto bollettino diffuso dal ministero della Salute e dalla Protezione Civile. Dei 35.708 attualmente positivi, 1.836 (+58) sono ricoverati in ospedale con sintomi, 164 (+14) necessitano di terapia intensiva, mentre 33.708 (+902) si trovano in isolamento domiciliare. Anche oggi si registra un aumento dei nuovi casi con 1.597 contagi registrati a fronte dei 1.434 di ieri. In lieve diminuzione il numero dei tamponi effettuati con 95.990 test realizzati a fronte dei 94.186 di ieri. La Regione che registra il maggior incremento di nuovi casi è la Lombardia con 245 nuovi contagi, seguita dalla Campania con 180 e dal Lazio con 163 nuovi contagi.

AstraZeneca: “Forse ancora in tempo per fine 2020” – Il vaccino sperimentale prodotto dall’università di Oxford potrebbe ancora essere pronto prima della fine dell’anno dopo lo stop imposto nella fase 3 di sperimentazione dalla reazione anomala accusata da un paziente. Lo ha detto, citato da Bloomberg, Pascal Soriot, l’amministratore delegato di AstraZeneca Plc, ma multinazionale farmaceutica titolare dei diritti di produzione del vaccino. Parlando in una videoconferenza, Soriot ha cercato di rassicurare gli investitori, non fornendo tuttavia dettagli sulla ripresa delle somministrazioni.

Sileri: “Virus circola ma in maniera contenuta” – “Probabilmente il virus circolerà in maniera più importante ma finché cresce in modo lento e in maniera controllata non mi preoccuperei”. Lo ha detto a Rainews24 il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri, secondo cui il controllo è doppio sia nella salita che dal punto di vista dei focolai . “Non sarei preoccupato dei 150 ricoverati in terapia intensiva, perché vuol dire che il numero è basso e che i posti ci sono” visto che “sono oltre 8.500 quelli previsti”. “Attualmente, facendo rispettare tutte le norme, distanziamento, mascherine e lavaggio delle mani, stiamo mantenendo basso il numero dei contagi”. Poi ha concluso: “Dubito che vedremo di nuovo 5-6-7mila posti di terapia intensiva occupati”.

Di Maio: “Escludo nuovo lockdown totale” – “Anche io escludo un lockdown totale” in autunno. Lo ha affermato il ministro degli esteri, Luigi Di Maio, intervenendo a Radio Anch’Io, ricordando che “dalla responsabilità degli italiani dipende sicuramente le misure che dovremo adottare in autunno”. “Siamo tra gli ultimi Paesi in Europa per numero di contagi e questo lo dobbiamo alla bravura del popolo italiano. Facciamo qualche sacrificio in più su distanziamento sociale e mascherina e sarà ripagato perché non dovremo adottare misure drastiche”, ha proseguito.

