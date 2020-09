Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 11 settembre: morti, contagi, guariti

Il Ministero della Salute e la Protezione Civile hanno pubblicato il consueto bollettino sulla diffusione del Coronavirus in Italia aggiornato alla data di oggi, venerdì 11 settembre 2020.

È di 36.767 (+1.059) persone attualmente positive, 35.597 (+10) morti e 212.432 (+547) guariti, per un totale di 284.796 (+1.616) casi, il bilancio inerente all’epidemia di Coronavirus in Italia emersa dal consueto bollettino diffuso dal ministero della Salute e dalla Protezione Civile. Dei 36.767 attualmente positivi, 1.849 (+13) sono ricoverati in ospedale con sintomi, 175 (+11) necessitano di terapia intensiva, mentre 34.743 (+1.035) si trovano in isolamento domiciliare. Anche oggi si registra un nuovo aumento dei casi con 1.616 nuovi contagi registrati a fronte dei 1.597 di ieri. Rispetto alla giornata di ieri, però, sono aumentati il numero dei tamponi effettuati: 98.880 contro i 95.990 di ieri. La Regione che registra il maggior incremento di casi è la Lombardia con 257 nuovi contagi, seguita dal Veneto con 173, dall’Emilia-Romagna con 152 nuovi contagi e dal Lazio e dalla Toscana, rispettivamente con 148 e 147 nuovi casi.

