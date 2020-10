Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – Sono 36 milioni i casi di Coronavirus finora accertati nel mondo, con più di un milione di morti registrati dall’inizio della pandemia. Qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia. Di seguito le notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, sabato 10 ottobre 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 7,30 – Trump: “Non prendo medicine da 8 ore” – Il presidente degli Stati Uniti farà il tampone nelle prossime ore e afferma alla Fox News di “non prendere medicine da otto ore”. Trump ha anche detto aggiunto che, dopo la sua permanenza in ospedale, si è sentito subito meglio e di aver lasciato il nosocomio anzitempo, nonostante i medici avrebbero preferito qualche altro giorno di osservazione. Il presidente Usa, intanto, ha organizzato per oggi un evento alla Casa Bianca, mentre lunedì sarà in Florida per incontrare i suoi sostenitori.

Ore 7,00 – Usa: 213.570 morti per Covid – 7.658 contagi confermati e 213.570 morti per il Coronavirus negli Stati Uniti. Queste le cifre fornite dall’università John Hopkins sull’epidemia di Covid negli Stati Uniti.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: COSA È SUCCESSO IERI

Per la prima volta in Europa 100mila nuovi contagi – Per la prima volta l’Europa ha superato la soglia delle 100mila nuove infezioni giornaliere da Covid 19. È quanto risulta dai dati elaborati dall’agenzia di stampa Reuters. Nelle scorse settimane i nuovi contagi in Europa hanno imboccato una stabile tendenza al rialzo, laddove le nazioni al momento più colpite, come India e Brasile, hanno iniziato a evidenziare un rallentamento dell’epidemia. Le nazioni epicentro della pandemia in Europa sono Regno Unito, Russia, Spagna e Francia, che negli ultimi tre giorni hanno riportato almeno 10 mila nuovi casi quotidiani.

Merkel, nuove restrizioni se situazione non migliora – La Germania introdurrà nuove restrizioni per contenere i contagi da Covid-19, se non si stabilizzerà la situazione entro 10 giorni. Lo ha annunciato la cancelliera Angela Merkel dopo aver parlato in video conferenza con i sindaci di alcune delle maggiori città tedesche più colpite dal coronavirus. La cancelliera ha avvertito che questi giorni sono il “momento decisivo” per portare sotto controllo la pandemia e fermare il rimbalzo in nuovi casi e correre così il rischio che la situazione “deragli” in autunno e inverno.

Coronavirus, ultime notizie: la Corte Suprema blocca il lockdown a Madrid – Un tribunale di Madrid, la Corte superiore di giustizia, ha bocciato la decisione di “chiudere” la capitale spagnola e altre nove città della Comunità per frenare la diffusione del Covid. Secondo il Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), la decisione del governo (assunta dal Ministero della Salute) inciderebbe sui “diritti e le libertà fondamentali” (Qui i dettagli).

Argentina, 15.454 nuovi casi e 485 morti – L’Argentina ha riportato 15.454 nuovi casi giornalieri di COVID-19, portando il numero totale a 856.369. Nel suo rapporto quotidiano, il Ministero della Salute ha anche indicato che nelle ultime 24 ore 485 persone sono morte a causa del Coronavirus, portando il numero totale dei decessi a 22.710. La provincia di Buenos Aires, il distretto più ricco e popoloso del Paese, continua a essere la più colpita con 456.470 casi, di cui 5.184 nelle ultime 24 ore), seguita dalla capitale del Paese, con 132.734 casi confermati, di cui 937 segnalati ieri.

Negli Usa oltre 53 mila contagi in un giorno e 938 morti – Gli Stati Uniti hanno raggiunto 7.598.280 casi di coronavirus e 212.632 decessi per la malattia. E’ quanto emerge dal conteggio indipendente della Johns Hopkins University. In un solo giorno si sono registrati 53.668 nuovi contagi e 938 decessi. L’Institute for Health Metrics and Evaluation dell’Università di Washington stima che gli Stati Uniti raggiungeranno 235.000 morti entro le elezioni presidenziali del 3 novembre e 360.000 entro il 31 dicembre.

