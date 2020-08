Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – Non sembra frenare la sua corsa l’epidemia di Coronavirus che finora ha contagiato poco meno di 20 milioni di persone in tutto il mondo, uccidendone più di 700mila. Qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia. Di seguito le ultime notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, lunedì 10 agosto 2020, aggiornate in tempo reale.

06.30 – Calcio: Champions League, 2 positivi al Covid nell’Atletico Madrid – Due membri dell’Atletico Madrid, la cui identità non è stata rivelata, sono risultati positivi al nuovo coronavirus della polmonite. Lo ha annunciato lo stesso club madrileno. La notizia arriva quattro giorni prima della partita della squadra a Lisbona contro l’RB Leipzig nei quarti di finale della Champions League.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: COSA È SUCCESSO IERI

Coronavirus: Nyt, Usa oltre la soglia di 5 milioni contagi – Gli Usa hanno superato la soglia dei cinque milioni di casi di Covid-19, secondo il database aggiornato del New York Times, confermandosi primo Paese al mondo per numero di contagi, seguito dal Brasile, con oltre tre milioni di casi, e dall’India, con due milioni. La diffusione del virus sta crescendo in sette Stati americani, come anche a Porto Rico, a Guam e alle Isole Vergini statunitensi, mentre è in calo in altri 17. Nella settimana passata, Louisiana, Mississippi e Florida hanno avuto il maggior numero di nuovi casi in rapporto alla popolazione.

Coronavirus: Brasile, superati i 100mila morti per Covid-19 – Il Brasile è diventato il secondo Paese al mondo, dopo gli Usa, a superare i centomila morti per coronavirus. A cinque mesi dal primo decesso attribuito al Covid-19, nelle ultime 24 ore si sono registrati 538 morti e il totale sale a 100.240. I 21.732 nuovi casi accertati portano il totale a 2.988.796 casi. Il Brasile è seconda agli Usa sia per numero di morti che per numero di contagi.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

