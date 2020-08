Coronavirus in Italia, le ultime notizie di oggi

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – Sono 13.263 gli attualmente positivi al Coronavirus (Covid 19) in Italia, dove il virus finora ha contagiato 250.566 persone, provocando 35.205 vittime. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito le ultime notizie dall’Italia sul Coronavirus di oggi, lunedì 10 agosto 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 06.30 – La percentuale degli under 19 contagiati è cresciuta di 10 volte – L’Iss ha comunicato i dati del monitoraggio settimanale sui contagi da Coronavirus. Balza all’occhio la crescita dei casi di positività tra i giovani. Se si fa il confronto con il mese di marzo, si nota che la percentuale degli under 19 contagiati è passata dall’1,2 per cento (un caso ogni 83 positivi) al 12,8 per cento (un caso ogni otto positivi). Nella fascia di età tra i 19 e i 50 anni il valore percentuale rispetto a marzo è passato dal 22 per cento al 54,8 per cento. Più di un contagiato su due è quindi in questa fascia di età. L’età mediana dei positivi è scesa dai 68 anni dell’11 aprile scorso ai 39 anni di adesso. Un’ulteriore conferma che i focolai si stanno accendendo sempre di più tra i giovani, compresi coloro che ritornano dalle vacanze dall’estero.

Il bollettino – È di 13.263 (+310) persone attualmente positive, 35.205 (+2) morti e 202.098 (+151) guariti, per un totale di 250.566 (+463) casi, il bilancio inerente all’epidemia di Coronavirus emerso dal consueto bollettino quotidiano diffuso dalla Protezione Civile. Dei 13.263 attualmente positivi, 763 (-8) sono ricoverati in ospedale con sintomi, 45 (+2) necessitano di cure in terapia intensiva, mentre 12.455 (+316) si trovano in isolamento domiciliare. Il bollettino

Coronavirus, ultime notizie in Italia – Speranza, chiudere tutto ha salvato il Paese – “Penso che chiudere tutto sia stata una scelta giustissima, che ha salvato il Paese dall’onda più alta e risparmiato tante vite. La strategia del lockdown totale ci ha consentito di fermare il virus prima che invadesse il Sud. I dati di sieroprevalenza lo dimostrano”. Lo dice al ‘Corriere della sera‘ il ministro della Salute, Roberto Speranza. Sulle zone rosse, afferma ancora, “Sono assolutamente sereno, su Alzano e Nembro la spiegazione è semplice e lineare. Tra il 3 marzo e il Dpcm del 10 che chiude tutta l’Italia non c’è nessun buco. Il 4 marzo ricevo il verbale del Cts, che mi arriva sempre il giorno dopo. Il 5 avviso Conte e chiediamo un approfondimento a Brusaferro. Il 6 il premier vede il Cts e lì matura il cambio di linea, perché il tentativo di bloccare il virus in zone delimitate è superato dai numeri dell’epidemia in Emilia, Piemonte, Liguria, Marche. Il Dpcm dell’8 marzo che chiude solo le aree più colpite è pienamente conforme alle idee del Cts”.

Coronavirus: Ricciardi, Italia sul filo del rasoio – “Camminiamo su una lama di rasoio. L’Italia rischia una seconda ondata ancor prima dell’autunno”. Lo dice Walter Ricciardi, professore di Igiene all’università Cattolica di Roma e consigliere del ministro della Salute, che in un’intervista a ‘Repubblica’ invita al rispetto delle misure di sicurezza, “mantenimento delle distanze, le mascherine e il lavaggio delle mani. Dove questo non è possibile, devono intervenire le regole”, afferma. «L’Italia – osserva Ricciardi – rispetto ad altri Paesi ha ascoltato la scienza, almeno a livello nazionale”, ma “il virus è indifferente alla politica. Contagia seguendo le sue regole, e i fatti hanno dimostrato che laddove si prendono decisioni divergenti dalla scienza, l’epidemia riprende forza. Questo non danneggia solo la salute, ma anche l’economia”, sottolinea Ricciardi.

