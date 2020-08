Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 10 agosto: morti, contagi, guariti

Il Ministero della Salute e la Protezione Civile hanno pubblicato il bollettino sulla diffusione del Coronavirus in Italia aggiornato alla data di oggi, lunedì 10 agosto 2020.

Le persone attualmente positive al Coronavirus in italia sono 13.368 (+105 rispetto ieri). Nelle ultime 24 ore si sono registrati 259 nuovi casi, portando così il totale dei contagi da inizio pandemia a quota 250.825. Tra ieri e oggi si segnalano 4 morti: il totale delle vittime in Italia sale quindi a 35.209. I guariti sono 13.368 (+150 rispetto a ieri).

Secondo il bollettino di oggi sul Coronavirus in Italia, i ricoverati con sintomi sono 779 (+16), i pazienti in isolamento domiciliare sono 12.543 (+88) e quelli in terapia intensiva sono 46 (+1). Nell’ultimo giorno sono stati effettuati 26.432 tamponi, a fronte dei 37.637 di ieri. Il rapporto tra tamponi positivi e tamponi effettuati è 0,97 per cento.

Nelle ultime 24 ore le regioni che ha registrato il maggior numero di nuovi casi di Covid-19 sono l’Emilia-Romagna (39) e il Lazio (38). Si segnalano 32 nuovi contagi in Sicilia, 31 in Lombardia e 26 in Puglia. Nessun nuovo caso invece in Friuli Venezia Giulia, Molise e Basilicata.

