Coronavirus ultime notizie: oltre 2.760 morti, 81mila contagi

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – Sono 2.762 i morti in tutto il mondo a causa del coronavirus, mentre i contagi nell’ultimo giorno hanno superato quota 81mila: 78mila in Cina, oltre mille in Corea del Sud, 325 in Italia (qui tutte le ultime notizie sui contagi in Italia). In molti Paesi europei e non solo iniziano a farsi sentire le conseguenze dei focolai di Covid-19 generatisi in Italia: c’è un primo contagiato in Algeria (un cittadino italiano), mentre il quinto caso in Spagna è un uomo che recentemente è stato proprio nel nostro Paese. In Cina la situazione sembra migliorare: ieri è stato registrato il numero di morti in un solo giorno più basso delle ultime settimane. Preoccupa, invece, la diffusione del coronavirus in Corea del Sud.

Qui di seguito tutte le ultime notizie in tempo reale sul coronavirus:

Ore 10,30 – Primo morto francese a Parigi – Dopo il turista cinese di 80 anni morto il 15 febbraio, c’è adesso la prima vittima francese del coronavirus: si tratta di un uomo di 60 anni, sottoposto ai test d’urgenza ieri all’ospedale della Pitie-Salpetriere in uno stato gravissimo ed è morto nella notte”. A dare l’annuncio il viceministro della Salute francese, Jerome Salomon. Annunciati anche tre nuovi casi di contagio: il totale dei positivi in Francia sale dunque a 17.

Ore 8 – L’Oms: “In Cina picco alle spalle” – Dopo la notizia di ieri, secondo cui per la prima volta in tre settimane in Cina è stato registrato il numero più basso di decessi in un solo giorno (52), l’Organizzazione mondiale della sanità annuncia che a Pechino il picco dell’emergenza è ormai superato. “Il picco è stato tra il 23 gennaio e il 2 febbraio, ora l’epidemia rallenta”, annunciano fonti interne dell’Oms. Quello che ora preoccupa, tuttavia, è il diffondersi della malattia nel resto del mondo: al momento, sono 40 i Paesi che hanno almeno un contagiato.

Ore 7 – Primo caso in Algeria: è un italiano – È stato registrato il primo caso di contagio da coronavirus in Algeria. Si tratta di un cittadino italiano, secondo quanto ha riferito il ministro della Salute del Paese arabo. L’uomo è arrivato in Algeria il 17 febbraio scorso ed è ricoverato all’istituto Pasteur, dove si trova in quarantena. “Abbiamo preso tutte le misure per il suo ricovero e per curarlo”, ha detto il ministro Abdel-Rahman bin Bouzid. L’uomo viaggiava con un altro italiano, risultato negativo al test.

Ore 6,45 – In Cina 2.715 morti, ma i nuovi decessi sono in calo – In Cina sono stati registrati altri 52 decessi per il coronavirus nella giornata di ieri. Lo hanno reso noto le autorità di Pechino. È il livello più basso delle ultime 3 settimane: il numero delle vittime nel Paese è cosi salito a 2.715. Tutti gli ultimi decessi sono avvenuti nella provincia cinese di Hubei, epicentro dell’epidemia. Il totale dei contagi in Cina ha raggiunto quota 78.064.

Ore 6,30 – Corea del Sud, oltre 1.100 contagi – Sono 1.146 i casi di contagio da coronavirus in Corea del Sud, dove le vittime dell’epidemia hanno raggiunto quota 12. Lo rivelano gli ultimi dati delle autorità sanitarie locali. La dodicesima vittima è un uomo di 73 anni membro di una setta religiosa di Daegu, la città meridionale da dove si è diffusa l’epidemia nel Paese, la settimana scorsa.

Coronavirus ultime notizie ore 4 – Caso sospetto in Brasile: sarebbe il primo in America Latina – Primo possibile caso di coronavirus in America Latina. Secondo il giornale brasiliano O Globo un uomo di 61 di San Paolo è risultato positivo al test di coronavirus. Per confermare il contagio, spiegano le autorità sanitarie brasiliane, bisogna aspettare l’esito del secondo test atteso per oggi.

Ore 3 – Quinto contagio in Spagna, è un 24enne che ha viaggiato in Italia – Il quinto caso di coronavirus in Spagna (il primo a Madrid) è quello di un 24enne che ha viaggiato in Italia. Lo hanno affermato le autorità sanitarie della Capitale. Ieri era stato registrato il caso di una italiana contagiata residente a Barcellona, mentre in precedenza era risultata positiva ai test una coppia italiana che soggiornava a Tenerife. Un altro caso di coronavirus è stato accertato a Castellon.

