Francia, ministro Le Maire positivo al Coronavirus

Il ministro francese dell’Economia, Bruno Le Maire, in un messaggio pubblicato su Twitter, ha annunciato questa sera – venerdì 18 settembre – di essere risultato positivo al Coronavirus. Le Maire aggiunge di essersi “immediatamente messo in isolamento in conformità con le regole sanitarie”.

***Notizia in aggiornamento

