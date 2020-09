Covid, Flavio Briatore: “Sono stato male 2 giorni, molto meno della polmonite dell’anno scorso”

Flavio Briatore è guarito dal Covid: “Sono stato male 2 giorni, molto meno della polmonite dell’anno scorso”

Flavio Briatore è guarito dal Covid. L’imprenditore, per tale occasione, è tornato sui social condividendo un video in cui ha raccontato la sua esperienza e come ha vissuto questi 24 giorni di malattia. “Sono tornato a casa e la prima cosa a cui penso sono i malati di Covid, i positivi. Auguro a tutti di uscirne nel più breve tempo possibile come in effetti sono uscito io”, ha iniziato Briatore.

Poi l’imprenditore ha proseguito: “Lo scorso anno sono stato molto male per una polmonite, sono stato ricoverato al San Raffaele, sono stato una settimana in ospedale. Quello che ho vissuto in questi 24 giorni non ha niente di paragonabile. Non voglio banalizzare, ma questa è la mia esperienza. Sono stato tre/quattro giorni in ospedale, poi sono stato seguito a casa di Daniela Santanché”. “Sono stato male due giorni, molto meno della polmonite dell’anno scorso”.

E ancora: “Ho capito che il Covid può essere sconfitto e non bisogna alimentare le fobie, l’isteria psicologica collettiva che porterebbe ad un’altra discussione sociale, ci possono essere comportamenti poco responsabili, superficiali, ma non si deve lanciare una caccia all’untore e dobbiamo rimanere razionali”.

