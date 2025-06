Dal decollo allo schianto: il volo dell’Air India si solleva da terra ma inizia subito a perdere quota | VIDEO

C’è un altro filmato, ripreso dalle telecamere a circuito chiuso dell’aeroporto di Ahmedabad, che mostra il breve viaggio dell’Air India, il Boeing 787 che si è schiantato su uno studentato poco dopo essere decollato. Nel video si vede l’aereo alzarsi da terra ma iniziare subito a perdere quota per poi schiantarsi poco dopo. Immagini che potrebbero chiarire le dinamiche dell’incidente, che finora rimangono ignote. Nei minuti subito dopo l’incidente era stato diffuso un altro video che mostrava l’aereo schiantarsi subito dopo il decollo.

Intanto c’è un altro filmato che sta facendo il giro del mondo: quello che mostra Vishwash Kumar Ramesh, 40enne britannico di origine indiana, uscire con le proprie gambe dalle macerie dell’aereo che è appena schiantato. L’uomo ha riportato ferite da impatto al petto, al volto e ai piedi, ma non è in pericolo di vita. Il 40enne, che era seduto al posto 11A vicino al portellone di emergenza così come dimostra la carta d’imbarco che aveva ancora con sé, ha raccontato: “Trenta secondi dopo il decollo, c’è stato un forte rumore e poi l’aereo è precipitato. È successo tutto così in fretta.