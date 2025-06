Un volo dell’Air India, diretto a Birmingham, è precipitato (qui il video dello schianto) in un’area residenziale nei pressi dell’aeroporto di Ahmedabad, città dell’India occidentale, subito dopo il decollo. A bordo del velivolo c’erano 242 persone, 232 passeggeri e 12 membri dell’equipaggio: non ci sono ancora notizie certe sul numero di vittime, ma il timore è ovviamente che il bilancio possa essere drammatico. Sul posto sono immediatamente i soccorsi mentre diversi video mostrano un denso fumo nero che si è alzato dopo lo schianto visibile da diversi punti della città. “Il controllo del traffico aereo ha riferito di aver ricevuto una chiamata di emergenza dall’aereo prima che tutte le comunicazioni venissero interrotte” ha comunicato la Direzione Generale dell’Aviazione Civile (DGCA) dell’India. “Il volo era comandato dal comandante Sumeet Sabharwal, con 8.200 ore di esperienza, e dal primo ufficiale Clive Kundar, con 1.100 ore di esperienza di volo. Le indagini sull’incidente sono in corso”.

Air India Ahemdabad-London international flight has crashed during take off in Ahemdabad of Gujarat. 133 passengers reportedly were on board. High casualties expected. Emergency response teams are on site now. Rescue work is underway. pic.twitter.com/SxekWpvqTG — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) June 12, 2025

Il sito di tracciamento dei velivoli Flightradar24 sottolinea di aver perso il segnale del Boeing pochi secondi dopo che l’aereo si è alzato da terra quando il jet viaggiava a 322 chilometri orari. “Il volo AI171, in servizio sulla tratta Ahmedabad-Londra Gatwick, è stato coinvolto in un incidente oggi, 12 giugno 2025” conferma Air India in una nota su X. “Al momento stiamo accertando i dettagli e condivideremo ulteriori aggiornamenti al più presto su airindia.com e sul nostro profilo X”.

Air India AI171, a 787-8 Dreamliner, with around 242 passengers on board has reportedly crashed near Ahmedabad airport during take off. More details to follow. pic.twitter.com/k4HBIRHlQg — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) June 12, 2025

Notizia in aggiornamento