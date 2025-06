Volo dell’Air India precipitato: il momento dello schianto ripreso in un filmato | VIDEO

Un video, che circola sui social, mostra gli ultimi istanti dell’aereo precipitato in un’area residenziale nei pressi dell’aeroporto di Ahmedabad, città dell’India occidentale, subito dopo il decollo. Nelle immagini si vede il Boeing dell’Air India, con a bordo 242 persone, 232 passeggeri e 12 membri dell’equipaggio, perdere lentamente quota e schiantarsi tra le case. L’incidente è avvenuto subito dopo il decollo: il sito di tracciamento dei velivoli Flightradar24 sottolinea di aver perso il segnale del Boeing pochi secondi dopo che l’aereo si è alzato da terra quando il jet viaggiava a 322 chilometri orari.

This video is said to be from the Gujarat Air India #PlaneCrash pic.twitter.com/lqu61P7Wkr — Azeema (@azeema_1) June 12, 2025

“Il controllo del traffico aereo ha riferito di aver ricevuto una chiamata di emergenza dall’aereo prima che tutte le comunicazioni venissero interrotte” ha comunicato la Direzione Generale dell’Aviazione Civile (DGCA) dell’India. “Il volo era comandato dal comandante Sumeet Sabharwal, con 8.200 ore di esperienza, e dal primo ufficiale Clive Kundar, con 1.100 ore di esperienza di volo. Le indagini sull’incidente sono in corso”. “Il volo AI171, in servizio sulla tratta Ahmedabad-Londra Gatwick, è stato coinvolto in un incidente oggi, 12 giugno 2025” conferma Air India in una nota su X. “Al momento stiamo accertando i dettagli e condivideremo ulteriori aggiornamenti al più presto su airindia.com e sul nostro profilo X”.