L’unico sopravvissuto del disastro dell’Air India esce dalle macerie e cammina tra la folla: l’incredibile video

Sanguinante e claudicante ma incredibilmente in piedi: è il video che mostra Vishwash Kumar Ramesh, il 40enne britannico di origine indiana, unico sopravvissuto del disastro dell’Air India, uscire dalle macerie del Boeing 787 che si è appena schiantato su uno studentato poco dopo essere decollato. L’uomo ha riportato ferite da impatto al petto, al volto e ai piedi, ma non è in pericolo di vita. Il 40enne, che era seduto al posto 11A vicino al portellone di emergenza così come dimostra la carta d’imbarco che aveva ancora con sé, ha raccontato: “Trenta secondi dopo il decollo, c’è stato un forte rumore e poi l’aereo è precipitato. È successo tutto così in fretta.

A passenger on seat 11A survived the Air India crash. He’s a British national called Vishwash Kumar Ramesh. pic.twitter.com/xctfVBuPA4 — Mukhtar (@I_amMukhtar) June 12, 2025

Non sa nemmeno lui come sia riuscito a salvarsi: “Quando mi sono alzato – racconta all’Hindustan Times – attorno a me c’erano solo cadaveri. Ho avuto paura: mi sono alzata e ho cominciato a correre. Tutt’attorno c’erano pezzi dell’aereo. Qualcuno mi ha preso, mi ha messo in un’ambulanza e mi ha portato qui in ospedale”. Sull’aereo era presente anche il fratello Ajay, che è morto nell’incidente: “La sua morte spezzerà il cuore alla nostra famiglia. Ringrazio gli dei per il miracolo che mi ha salvato, ma anch’io sarò addolorato per sempre da questa tragedia”.