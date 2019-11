Acqua alta a Venezia: le ultime notizie di oggi domenica 17 novembre

Continua l’emergenza acqua alta a Venezia. Dopo una notte relativamente tranquilla, per le 13.00 di oggi, domenica 17 novembre, è atteso un nuovo picco della marea a 160 centimetri. “Il vento di scirocco, finora rimasto abbastanza al largo, è arrivato vicino alla costa, impedendo, finché non girerà, il deflusso delle acque”, spiegano dal Centro maree del Comune.

Durante la scorsa notte lo scirocco ha soffiato meno forte rispetto alle previsioni e questo ha tenuto l’acqua su livelli più contenuti. Tra le 11.00 e le 14.00, tuttavia, è atteso un rinforzo del vento che dovrebbe far salire la marea, come detto, fino a 160 centimetri. Un livello che corrisponderebbe, secondo i tecnici, all’allagamento del 77 per cento della superficie di Venezia. Nel corso della giornata lo scirocco dovrebbe poi calare e la marea tornare sui 45 centimetri entro le 20.30.

Quella di oggi viene definita dal Centro maree veneziano una “marea eccezionale”. Per domani, lunedì 18 novembre, si prevede una giornata più tranquilla, con livelli di acqua non superiori ai 100 centimetri. (“marea sostenuta”). Un nuovo rialzo della marea è atteso per martedì 19, con l’acqua alta a 110 centimetri (“marea molto sostenuta”).

Acqua alta a Venezia: danni per 1 miliardo, dichiarato lo stato di emergenza

L’acqua alta a Venezia ha provocato finora danni per circa un miliardo di euro. A fornire il dato è stato il sindaco, Luigi Brugnaro. Ma la stima è provvisoria e meramente indicativa: “Quando tutto si asciugherà, si potranno capire con precisione i danni arrecati dall’acqua alta alle abitazioni, alle imprese, ai negozi, al patrimonio culturale e artistico”, ha spiegato il primo cittadino. Gravi danni sono stati registrati anche nella basilica di San Marco.

L’emergenza in città è scattata giovedì 14 novembre: la marea ha toccato il livello massimo di 187 centimetri (mai così alta dal 1966). L’acqua alta ha riacceso le polemiche sul Mose, il sistema di dighe mobili la cui costruzione è iniziata nel 2003 e non è ancora stata completata.

Nella serata di venerdì 15 il Governo, su richiesta del Comune, ha dichiarato lo stato di emergenza e ha previsto un primo stanziamento di 20 milioni di euro per “gestire l’emergenza e far ripartire la funzionalità della città”.

Ieri, sabato 16 novembre, la ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, ha fatto visita a Venezia per effettuare un sopralluogo e per incontrare le forze di polizia e i vigili del fuoco. “In questo momento non c’è bisogno di polemiche, di fronte ad una situazione del genere devono sparire le differenze politiche e ci deve essere solo l’interesse per Venezia”, ha detto la ministra. “Venezia è una città ferita, ci sono state maree per un periodo troppo lungo perché non lascino danni. E dunque i 20 milioni che abbiamo stanziato in Cdm sono solo per i primi interventi di emergenza, poi ci saranno risorse ulteriori nel momento in cui verrà fatta la quantificazione dei danni, a partire dai beni artistici e culturali. Dobbiamo fare di tutto per salvaguardare Venezia con risorse e professionalità adeguate”, ha aggiunto.

