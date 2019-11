Venezia, il flop del Mose è il fallimento della Lega e del centrodestra

Guardate bene questa foto. È il 14 maggio 2003. L’allora presidente del Consiglio Silvio Berlusconi taglia il nastro e inaugura ufficialmente il cantiere del Modulo Sperimentale Elettromeccanico, meglio conosciuto semplicemente come Mose. Una serie enorme di paratoie mobili a scomparsa che, nelle intenzioni dei progettisti, avrebbe dovuto proteggere per sempre la Laguna di Venezia dall’acqua alta. Al suo fianco, da sinistra a destra, compaiono l’allora ministro dell’Ambiente Altero Matteoli (Forza Italia), il presidente della Regione Veneto in carica in quel momento, Giancarlo Galan (anche lui FI), il suo vice e futuro successore Luca Zaia (Lega) e, infine, Renato Brunetta, in quel momento semplice deputato forzista nato e cresciuto a Venezia. Una parata in pompa magna di tutti gli alti papaveri del centrodestra, con tanto di annunci trionfalistici alla stampa: “Abbiamo risolto il problema dell’acqua alta a Venezia”.

16 anni – e 5 miliardi e mezzo di euro – dopo, il Mose attende ancora di essere completato, affondato, come la città che avrebbe dovuto salvare, in una serie infinita di scandali, corruzione, sprechi, ritardi, al punto che il Mose è diventata nell’immaginario collettivo la Salerno-Reggio Calabria del Nord Italia, emblema per eccellenza della mangiatoia italiana e del fallimento di un’intera classe politica. Quel centrodestra che governa ininterrottamente da 24 anni, e per 5 mandati consecutivi, la Regione Veneto, che ha competenza concorrente sulla tutela e la difesa dell’Ambiente.

Di questi cinque mandati, gli ultimi quattro hanno visto la Lega saldamente nella coalizione di governo e gli ultimi due addirittura sono stati nel segno e nel nome di Luca Zaia, leghista doc e considerato, oggi, il numero due del Carroccio a livello nazionale. Non solo. Negli ultimi 25 anni, la Lega ha governato il Paese per oltre un decennio, prima con Berlusconi ed ex fascisti e, più di recente, col Movimento 5 Stelle. Nello stesso periodo Venezia ha subito tre delle sei alte maree più gravi della propria storia, mentre il progetto Mose naufragava negli scandali e nelle mazzette.

E arriviamo ai giorni nostri, a martedì scorso, quando in Regione si discute il Bilancio. La maggioranza a sostegno di Zaia – formata, oltreché dalla Lega, da Fratelli d’Italia e Forza Italia – ha appena bocciato tutti gli emendamenti presentati dal Partito democratico per contrastare i cambiamenti climatici. E sarà un caso, sarà il karma, ma, appena due minuti dopo d’orologio, l’acqua invade e sommerge la sala del Consiglio regionale, costringendo a sospendere la seduta.

È l’ultimo tassello, quello più pittoresco e simbolico, di una stagione politica nel corso della quale Lega e centrodestra hanno governato da soli la Regione e, più di qualsiasi altra forza politica o coalizione, il Paese. In quel periodo non solo è fallito il Mose ma, più in generale, è crollato su se stesso un intero disegno politico imperniato esclusivamente sulle grandi opere e sull’approccio ultra-interventistico e iper-antropico di cui il Mose è la punta dell’iceberg.

Invece di affrontare alla radice la questione del surriscaldamento globale e degli stravolgimenti climatici di cui Venezia porta incise le ferite, si è scelto di negare sistematicamente il problema, preferendo continuare a ricucire e a rattoppare la laguna con questa o quella grande opera, senza mai chiedersi, neppure per un istante, se non fosse il caso di ripensare le politiche climatiche e ambientali nel loro complesso. “Venezia che muore” – per dirla alla Guccini – suona, insomma, come un disastro annunciato.

Basterebbe ripercorrere le tappe che, negli ultimi 5 lustri, hanno portato sino ad oggi per mettere a nudo le enormi responsabilità del centrodestra italiano e della Lega in particolare. Eppure, in questi giorni, a tenere banco sono le dichiarazioni roboanti dei due principali esponenti leghisti, Salvini e lo stesso Zaia. Il primo accusa l’attuale governo giallorosso – in carica, ricordiamolo, da meno di 3 mesi – di “ignorare un patrimonio dell’umanità come Venezia e di fare più danni della grandine”. Il secondo riesce in un triplo salto carpiato e, di fronte, alle telecamere, tuona: “Perché il Mose, un’opera da 5 miliardi, non funziona?”. Una domanda da rigirare immediatamente al mittente e a chi, come Zaia, non solo ha inaugurato l’opera ma ha trascorso i successivi 16 anni nei principali ruoli di governo e responsabilità.

Siamo di fronte a una vera e propria operazione di revisionismo storico, che attecchisce perfettamente su milioni di italiani, la cui memoria sembra essere affondata insieme a piazza San Marco, ai negozi e all’hotel della Serenissima. E questo, se è possibile, lascerà danni persino peggiori dell’acqua alta.

Leggi anche:

Che cos’è il Mose, a che punto è e cosa c’entra con l’acqua alta a Venezia

“Venezia in ginocchio? Colpa del cambiamento climatico. Agite prima che sia tardi”: Luca Mercalli a TPI

Potrebbero interessarti Caso Cucchi, la sentenza sui medici dell’ospedale Pertini: quattro prescrizioni e un’assoluzione Storia di Erika Borellini, che non può iscriversi alla Magistrale “perché ha 84 e non 85”. La sua ‘colpa’? Assistere la madre malata Chiama il 112 e finge di ordinare una pizza: così una donna riesce a chiedere aiuto contro il marito violento

Venezia, Sgarbi a TPI: “In Italia la bellezza non conta un ca**o e la corruzione è più importante di tutto”

Venezia, mentre la Lega vota contro il contrasto ai cambiamenti climatici l’aula viene sommersa dall’acqua

Venezia: la basilica di San Marco ha subito gravi danni in seguito alla mareggiata record. Il Procuratore: “A un passa dall’apocalisse” | FOTO

Acqua alta a Venezia: le impressionanti immagini della mareggiata record | FOTO | VIDEO