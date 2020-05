Silvia Romano con il giubbotto antiproiettile: la prima foto subito dopo la liberazione diffusa dalla Turchia

Silvia Romano, la foto con il giubbotto antiproiettile con i simboli della Turchia

L’Agenzia di stampa del governo della Turchia, Anadolu, ha pubblicato una foto di Silvia Romano, scattata presumibilmente subito dopo la liberazione, in cui la cooperante italiana indossa un giubbotto anti proiettile con i simboli della Mezzaluna e della stella, presenti anche sulla bandiera nazionale turca.

La foto che mostra l’italiana a bordo di un veicolo del Mit, i servizi di intelligence turchi, è stata interpretata come un marchio che Ankara vuole imprimere sulla liberazione di Silvia Romano, come ipotizzato anche da Repubblica. Da questa immagine si può supporre che siano stati i servizi turchi a prendere in consegna Silvia Romano da Al Shabab (l’ipotesi di queste ore, infatti, è che dietro il suo rapimento ci sia stata una regia unica da parte dell’organizzazione terroristica) per poi consegnarla ai colleghi italiani dell’AISE.

