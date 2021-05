Nelle ultime settimane si registra un netto calo dei contagi da Covid, dei decessi e un allentamento della pressione sui reparti ospedalieri e sulle terapie intensive di tutta Italia. Numeri in miglioramento che, abbinati alla massiccia campagna vaccinale, hanno permesso al governo di avviare una serie di significative riaperture. Alcune Regioni, poi, hanno numeri decisamente confortanti, e si preparano così da giugno a passare in zona bianca, quelle con le minori restrizioni. Le prime saranno Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Molise, Sardegna e Veneto.

Più nel dettaglio, il passaggio per Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna avverrà martedì 1 giugno, mentre Abruzzo, Veneto e Liguria passeranno in zona bianca la settimana successiva, da lunedì 7 giugno. A queste potrebbe aggiungersi anche l’Umbria, portando così il computo delle zone bianche del Paese a quota sette. Gli abitanti di queste Regioni possono dunque far partire il conto alla rovescia. Ma quali sono le regole che valgono per la zona bianca? In queste aree non varrà il coprifuoco, ma le uniche misure da rispettare sono l’uso della mascherina e il distanziamento sociale.

“Se tutto va bene dal primo giugno il Friuli Venezia Giulia sarà zona bianca – ha detto nei giorni scorsi Massimiliano Fedriga, presidente della Conferenza delle Regioni e del Friuli Venezia, ospite di ‘Radio anch’io’ su Radio 1. Fiducioso anche il governatore del Veneto Luca Zaia, che dice di essere sulla “buona strada” verso la zona bianca. “I sacrifici vengono sempre premiati. Adesso bisogna assolutamente insistere: pancia a terra e lavorare affinché questa incidenza sotto i 50 casi positivi su centomila abitanti resti tale o migliori ancora, in modo tale che si possa arrivare a chiudere anche questa partita del coprifuoco dal 7 giugno, in virtù dei nuovi parametri”.

Il Piemonte “inizia a colorarsi di bianco” ha detto il presidente Alberto Cirio, sottolineando che “la regione ha in media un’incidenza di contagi da Covid pari a 74 casi ogni 100 mila abitanti e quando saremo a 50 saremo bianchi”. “Dati i numeri manca poco per la zona bianca anche in Emilia-Romagna – ha detto nei giorni scorsi anche il governatore Stefano Bonaccini – Entro la metà di giugno spero di arrivarci”.